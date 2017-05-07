Bayburt Öğretmenevi'nde organize edilen AK Parti Bayburt İl Danışma  Toplantısına  katılan Ağbal, daha sonra Cumhuriyet Caddesi'nde yapımı devam eden  kent meydanı ve kapalı otopark inşaatında incelemelerde bulundu.

Burada Vali İsmail Ustaoğlu, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap  Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş ve diğer ilgililerden çalışmalara ilişkin  bilgi alan Ağbal, daha sonra İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğini ziyaret etti.

Ağbal, burada basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede İl Özel İdaresi  Genel Sekreteri Hayretin Koçyiğit'ten çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Kadızade Mahallesi'ndeki boş alanda incelemelerde bulunan Ağbal, bu  alanda uygulanabilecek proje alternatifleri hakkında yetkililerle istişarelerde  bulundu.

"Asıl olan arzla talep arasındaki dengeyi sağlamaktır..."

Esnafla bir süre sohbet eden Ağbal, bir gazetecinin, "Gıda fiyatlarını  düşürmek için yürütülen çalışmalardaki durum nedir ve arz artışı sağlamak üzere  vergi teşvikleri devreye girecek mi?" soruları üzerine, "Enflasyonla mücadele,  hükümet olarak şu anda öncelik verdiğimiz konuların başında geliyor. Özellikle  gıda kaynaklı enflasyon artışı bir an önce bizim tedbir almamız gereken alanların  başında bir konu." diye konuştu.

Ağbal, Gıda Komitesi olarak iki gün önce toplantı yaptıklarını  anımsatarak, "Toplantıda, Merkez Bankamızın yapmış olduğu hazırlıklar ve  çalışmaları ilgili kurumlarla da koordine etmek suretiyle  üzerinden geçtik.  Farklı noktada kısa, orta ve uzun vadede alınması gereken tedbirlerle ilgili  öneriler tek tek masaya yatırıldı." ifadesini kullandı.

Konunun çok boyutlu olduğunu, Tarım, Ekonomi ve Maliye bakanlıklarını  ilgilendirdiğini vurgulayan Ağbal, şu değerlendirmede bulundu:

"Esas olan tarladan sofraya giden zincir içerisinde maliyetlerin  aşağıya çekilmesi ve özellikle de dış ticaret politikamızla iç talebin  karşılanması arasındaki dengenin kurulması. Bu konuda toplantıda ilgili kurumlara  özellikle kısa vadede yapılacak çalışmalar ve alınacak kararlarla ilgili bir  görev verdik. Ekonomi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve Merkez  Bankası kısa vadede özellikle dış ticaret politikalarıyla ilgili konularda bir  çalışma yapıp bize getirecekler. İki haftalık süre verdik kendilerine, bu önemli.  Gıda enflasyonu ile mücadele etmek konusunda farklı çözümler olabilir ama gıda  enflasyonunu vergilerle ilişkilendirmek, 'vergi indirimleri yapılırsa burada  mesele çözülür' şeklinde bir bakış açısıyla meseleyi çözümlemek gibi bir  düşüncemiz yok. Dolayısıyla burada asıl olan arzla talep arasındaki dengeyi  sağlamak ve bu sayede özellikle uzun vadede tüketicinin ürüne ucuz bir şekilde  erişmesini sağlamaktır. Bunu da inşallah hep beraber yapacağımıza inanıyorum."