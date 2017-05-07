Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye olarak yılda 55 milyar dolar ithalata para ödüyorsak, enerji ve madene, bu konuda yerli ve milli alt yapıyı güçlendireceğiz" diye konuştu.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, son 10 yılda enerji ithalatının Türkiye'ye yıllık maliyetinin 44 milyar dolar, bu rakamın maden de eklendiğinde 55 milyar dolardan fazla olduğunu belirterek, "Bunun için geçtiğimiz yıl başlayan, bugün çok kararlı ve ciddi şekilde bu sürece yelken açıyoruz. 'Yerli ve milli enerji' diyoruz. Birileri rahatsız oluyor, bundan. Kimse kusura bakmasın. Türkiye olarak yılda 55 milyar dolar ithalata para ödüyorsak, enerji ve madene, bu konuda yerli ve milli alt yapıyı güçlendireceğiz." dedi.



Albayrak, Yenikapı'da düzenlenen İstanbul Gençlik Festivali kapsamında gençlerle bir araya gelerek, "Milli Enerji Politikası ve Gençler İçin Fırsatlar" başlıklı söyleşiye katıldı.



Türkiye'nin ulaşım ağı nedeniyle tüm pazarlara lojistik olarak en yakın ülke konumda bulunduğunu söyleyen Albayrak, "Enerji alt yapısı... Enerji hep popülerdi ama biz kafamızı kumdan çok kaldırmıyorduk. Niye kaldırmıyorduk? Niye kaldırmıyorlardı? Bugün enerjide de kafamızı kaldırmamız lazım. Niye? Dünyadaki petrol ve gazın yüzde 60'ından fazlası etrafımızdaki coğrafyada. Bu ülkelerin gaz ve petrol rezervi, dünyada acaba bu bölgedeki savaşların, istikrarsızlığın, terör örgütlerinin mantar gibi türemesinin en önemli sebeplerinden bir tanesinin enerji olduğu sorusunu, aklımıza getiriyor mu? Bana sorarsanız getirmiyorsa da getirmeli." diye konuştu.



Bakan Albayrak, ekonomik olarak hedefi olan bir ülkenin enerji konusunda da yatırım yapması ve büyümesi gerektiğine dikkati çekerek, "Son 10 yılda enerji ithalatımızın Türkiye'ye yıllık maliyeti, 44 milyar dolar. Madeni de eklediğinizde, 55 milyar dolardan fazla para ödemişiz. Bunun için geçtiğimiz yıl başlayan, bugün çok kararlı ve ciddi şekilde bu sürece yelken açıyoruz. 'Yerli ve milli enerji' diyoruz. Birileri rahatsız oluyor, bundan. Kimse kusura bakmasın. Türkiye olarak yılda 55 milyar dolar ithalata para ödüyorsak, enerji ve madene, bu konuda yerli ve milli alt yapıyı güçlendireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



"En kıymetli varlığımız ve sermayemiz, genç nüfusumuz"



Albayrak, festivale ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada ise gençlerle bir arada olduğunda enerji depoladığını belirtti.



İstanbul'da bu tür programların sayısının artması gerektiğini söyleyen Albayrak, "Türkiye ve dünya değişim sürecinde. Yeni bir ufka yelken açarken, en kıymetli varlığımız ve sermayemiz, genç nüfusumuz. Dolayısıyla gençlerimizin her alanda çok farklı etkinlikler vesilesiyle birbirleriyle bir araya geldikleri bu gibi programlar, çok keyifli oluyor. Bugün burada konserlerimiz, spor alanında faaliyetlerimiz var. Kültürel vakıflar ve derneklerle hemhal oluyorlar. Hem de dijital çağın içine gömülmüş bir gençliğin dışında, dışarıda oksijen teneffüs ediyorlar, faaliyetlere katılıyorlar." ifadelerini kullandı.



Bakan Albayrak, Türkiye'nin, büyüyen ve güçlü Türkiye'ye doğru hızla, emin adımlarla yol aldığını, bundan yana hiç kimsenin şüphesinin olmaması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Eskiden daha fazla spor ve sanat faaliyetlerine hem de ailece katılabiliyorduk, şimdi çok katılamıyoruz ama basketbol, okçuluk, araba yarışı olsun güzel bir program olmuş. 'Milli ve yerli enerji' diyoruz. Gençlerimiz kendi ürettikleri enerjilerle arabaları yarıştırdılar. Eğer enerjiyi ülkemiz için milletimiz için harcıyorsak ne mutlu. Başkaları için değil, bu kazandığımız enerjiyi tabii ki bu kaynaklara aktardık, onun için harcadık."



Albayrak, sportif etkinliklere katıldı



Albayrak, söyleşinin ardından, İstanbul Gençlik Festivali kapsamında açılan stantları ziyaret ederek, çalışmaları hakkında gençlerden bilgi aldı.



Aynı etkinlik alanında 11 Mayıs'ta başlayacak olan Etnospor Kültür Festivali etkinlik alanını da gezen Albayrak, mini futbol sahasında kaleye şut çekti. Ardından, festival kapsamında düzenlenen basketbol turnuvasında dereceye giren genç sporculara madalya ve kupalarını veren Albayrak, potaya atış yaptı.



Etnospor Kültür Festivali alanını da gezen Albayrak, burada ok attı. Geleneksel spor dallarından mas güreşinin standını ziyaret eden Albayrak, mas güreşinde rakibini yendi. Bakan Albayrak, gençlerle de hatıra fotoğrafı çektirdi.



Etkinliğe, Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet muş ve AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Taha Ayhan da katıldı.