Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arazi performansının yanı sıra cadde kullanımında da sadık bir hayran kitlesine sahip olan Jeep Grand Cherokee’in yeni versiyonu Trackhawk, New York Autoshow’da tanıtıldı. Spor otomobilleri kıskandıran bir yol performansı sunan SUV, uzun motor kaputunun altına gizlenen 6,2 litre hacimli supercharger destekli V8 silindirli motor 707 HP güç ve 875 Nm tork üretiyor. Bu sayede 3,5 saniyede 0’dan 100 km/s’ye hızlanan Trackhawk, 11,6 saniyede 0-400 metreyi (çeyrek mil) 186,70 km/s’lik bir hızla tamamlıyor. 290 km/s gibi sınıfının çok üstünde bir son sürate sahip araç Brembo imzalı fren sistemleriyle donatılmış. 96-0 km/s fren testini 34,7 metrelik bir performansla tamamlayan Jeep rakiplerini kıskandırıyor.