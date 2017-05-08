Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Ekonomi Bakanlığının belirli oranlarda destekler (kira, tanıtım gibi) verdiği Türkiye Ticaret Merkezleri projesi devam ediyor. Dubai, Tahran, New York ve Chicago’da faaliyete geçen ticaret merkezlerinin yanına, İtalya ve Çin de ekleniyor. İtalya’daki merkezin bu yıl faaliyete geçmesi planlanıyor. Çin’in Şangay şehrinde kurulması planlanan Türkiye Ticaret Merkezi’nin ise, gıda sektörüne odaklanması hedefleniyor. Merkez ile ilgili altyapı çalışmaları sürüyor. Bu merkezde yer almak isteyen ihracatçılar için ön başvurular alınmaya başlandı. Söz konusu merkezler hedef odaklı yapılandırılıyor. Tahran’daki merkez hazır giyim, kimya, mobilya, tekstil üzerine, Dubai’deki iklimlendirme, mücevher ve bilişim üzerine, New York’taki halı, ev tekstili, hazır giyim ve iş kontratları üzerine, Chicago’daki merkez ise kimya sektörüne odaklandı. Türkiye Ticaret Merkezleri hem ihracata ivme kazandırıyor hem de markalaşmayı sağlıyor.