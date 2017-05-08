Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savunma Teknolojileri Mühendislik AŞ (STM) ülke güvenliğinde kritik noktalarda kullanılacak olan ilk millî vurucu drone’larını IDEF 2017’de görücüye çıkaracak. İsimlerini, öz Türkçe savunmayı hedefleyen askerî ikonlardan alan ‘ALPAGU™ (Yiğit), KARGU™ (Atmaca) ve ‘TOGAN™ın (Doğan) 2017 içerisinde göreve hazır hâle gelmesi planlanıyor. ALPAGU, Eski Türkçede ‘tek başına düşmana saldıran yiğit’ anlamını taşıyor. ALPAGU ile KARGU, kamikaze görevinin yanı sıra, keşif ve gözetleme yapabiliyor. TOGAN ise yüksek performanslı uçuş özelliği sayesinde otonom olarak nesne tespiti, teşhisi, takibi ve sınıflandırması yapıyor.

ASELSAN’dan yeni nesil zırhlı sistem

ASELSAN, günümüzün muharebe sahası ihtiyaçlarını en ileri derecede karşılamak üzere yeni nesil zırhlı muharebe sistemi geliştirdi. ‘Korhan’ adı verilen sistem IDEF’te yerli ve yabancı katılımcılara tanıtılacak. Yüksek ateş gücüne sahip olan, gelişmiş hedef tespit ve takip sistemleriyle donatılan Korhan, son teknoloji ürünü kendini koruma ve çevresel farkındalık sistemleriyle kullanıcı ve sistem bekasını en üst seviyede sağlayabiliyor. Korhan sisteminde ana silah olarak 35 milimetre top kullanılıyor.