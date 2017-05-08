Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Mart ayı sanayi üretim endeksini açıkladı. Buna göre; mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2017 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,1 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,6 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,1 azaldı.

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2017 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,7 arttı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları (MIGs) incelendiğinde, 2017 yılı Mart ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 6,4 ile dayanıklı tüketim malında gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2017 yılı Mart ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 23,5 ile deri ve ilgili ürünlerin imalatında gerçekleşti. Bu artışı, yüzde 9,1 ile elektrikli teçhizat imalatı ve yüzde 5 ile kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı takip etti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2017 yılı Mart ayında bir önceki aya göre en fazla azalış yüzde 9,9 ile temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatında gerçekleşti. Bu azalışı, yüzde 5,7 ile tütün ürünleri imalatı ve yüzde 4 ile diğer ulaşım araçlarının imalatı takip etti.

2017 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi yüzde 1,4 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,2 arttı.