Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Artık ihracat kararı alırken ürünün iç piyasada durumuna bakılması kararlaştırıldı. Örneğin domates üretimi talebi karşılamıyorsa ihracat ötelenecek

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, cuma gecesi Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in başkanlığında toplandı. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ve ilgili bakanlıkların katılımı ile yapılan toplantıda, enflasyondaki çift hane seyrine ilişkin bazı sert tedbirler alınması kararlaştırıldı. Edinilen bilgilere göre toplantıda, Ekonomi Bakanlığı’nın ihracat ve ithalat politikasını, enflasyona etkilerini de hesaplayarak belirlemesi kararlaştırıldı.

GEREKİRSE İHRACAT ÖTELENECEK

Buna göre, ithalat ve ihracata karar verilirken, ürün piyasalarındaki arzın, enflasyona etkisi dikkate alınacak. Arz sıkıntısı yaşanan ürünlerde ithalata izin verilirken, ihracatı da kısılabilecek. Örneğin, domates arzı iç piyasanın talebini karşılamaya ancak yetiyorsa, domates ihracatı ertelenebilecek. Böylece fiyat artışı önlenecek. Gerekiyorsa, domates ithalatı dahi yapılabilecek. Piyasadaki ürün miktarı artırılarak, fiyattaki artış frenlenecek.

SOĞUK ZİNCİR TEŞVİKİ

Gazete Habertürk'ten Deniz Çiçek'in haberine göre toplantıda, lisanslı depoculuk alanında alınan kararların piyasaya etkileri de değerlendirildi. Son dönemde lisanslı depo sayısındaki artışın olumlu bulunduğu kaydedildi. Aynı zamanda, tarımsal ürünlerin taşınması için lojistik ve soğuk zincir alanında verilecek desteklerin hızlı şekilde netleştirilmesi kararı alındı. Bu amaçla lojistik destekleri için verilecek teşviklerin bütçesi hesaplanacak.

ÜRETİM AYLIK İZLENECEK

Komitede, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın aylık olarak tüm ürünlerin üretim miktarıyla ilgili analiz ve öngörüde bulunması da istendi. Buna göre, bakanlık, örneğin, domates ya da soğanın, o dönemde üretim miktarının ne kadar olacağını, ekim miktarlarını da dikkate alarak öngörecek. Böylece, ithalat HABERTÜRK