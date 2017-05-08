Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de sıfır otomobil sahibi olmak için en az 45 bin lirayı gözden çıkarmak gerekiyor. Türkiye pazarında, mayıs ayı itibarıyla 45-50 bin lira arasında 6 model kalırken, "küçük sınıf" otomobillerin ortalama fiyatı 55-70 bin lira aralığında seyrediyor.



AA muhabirinin, Türkiye pazarında faaliyet gösteren otomobil firmalarının en düşük motor hacmi ve donanıma sahip modellerini baz alarak yaptığı derlemeye göre, makul vergi oranları ve yakıt tasarrufu nedeniyle ekonomik olan "küçük sınıf" (B segmenti) otomobiller 45 bin liradan başlayan, 80 bin lirayı aşan fiyatlarla satışa sunuluyor.



Fiyatı 50 bin liranın altında kalan otomobil modellerinin tamamına yakınının motor hacmi 1000-1200 cc'yi geçemezken, 1300-1400 cc motor hacmindeki otomobiller genelde 55-70 bin lira aralığında seyrediyor.



Bu otomobillerin dizel ve otomatik vitesli versiyonlarını tercih eden ve daha fazla konfor arayan tüketicilerin ise 70-90 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor.



- 6 modelin fiyatı 50 bin liranın altında

Mayıs ayı itibarıyla Dacia, Fiat, Nissan, Hyundai, Seat ve Skoda'ya ait sadece 6 modelin sınırlı sayıdaki versiyonu 50 bin liranın altında fiyatlarla satılıyor.



"Dacia Sandero Ambiance 1.0 Sce 75bg" 45 bin, "Hyundai i10 1.0 D-CVVT Jump" 46 bin 200 ve "Seat Ibiza 1.0 75hp Referance" 47 bin 400 liradan müşterileriyle buluşurken, "Fiat Linea 1.4 77hp" ile "Skoda Fabia 1.0 75PS Green Tec Ambition" 49 bin 900 ve "Nissan Micra 1.2 benzin Street" 49 bin 505 lira ile 50 bin liralık sınırın hemen altındaki fiyatlarıyla dikkati çekiyor.



Bir otomobil firmasının Bursa bayisinin satış müdürü Mehmet Araz, döviz kurlarındaki dalgalanma ve diğer bazı nedenlerle otomobil fiyatlarının yükseldiğini söyledi.



Araz, binek bir otomobilin başlangıç fiyatının 50 bin liradan başladığını ifade ederek, donanımlı tercih edildiğinde bu rakamın üzerinde bir parayı gözden çıkarmak gerektiğini kaydetti.



Bu dönemde 85 ila 110 bin lira arasındaki otomobillerin talep gördüğünü vurgulayan Araz, "Genellikle dizel otomatik isteniyor. Akaryakıt fiyatlarının yüksekliği dizele talebi artırdı." dedi.



Yerli ve yabancı otomobil markalarının mayıs ayı itibarıyla en düşük fiyatlı modelleri şöyle:



Marka Model Fiyat

Citroen C Elysee Live 1.2 Puretech 82hp 59.500

Dacia Sandero Ambiance 1.0 Sce 75bg 45.000

Fiat Linea 1.4 77hp 49.900

Ford Fiesta 1.2 82PS Euro 6 Trend 55.650

Kia Rio Hatchback Comfort 1.25L 84PS 57.900

Nissan Micra 1.2 benzin Street düz vites 49.505

Hyundai i10 1.0 D-CVVT Jump 46.200

Opel Corsa 1.2 70HP MT-5 Essentia 52.900

Peugeot 208 Acces 1.2 PureTech 82 hp 55.400

Renault Clio Joy 1.2 75 bg 55.800

Seat Ibiza 1.0 75hp Referance 47.400

Skoda Fabia 1.0 75PS Green Tec Ambition 49.900

Toyota Yaris 1.0 Life 52.050

Volkswagen Polo 1.0 75 PS Trendline 53.200