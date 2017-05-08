Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kale Grubu ve İngiliz motor üreticisi Rolls-Royce uçak motoru geliştirmek ve üretmek için işbirliği kararı aldı.

Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında dağıtılan bültene göre yüzde 51 Kale Grubu, yüzde 49 Rolls-Royce ortaklığıyla şirket kurulacak.

Kale Grubu Türkiye'nin savaş uçağı projesi TF-X'nin de aralarında bulunduğu askeri ve sivil alanlarda uçak motoru geliştirmeyi hedefliyor.

Rolls Royce CEO’su Warren East geçtiğimiz yıl ekim ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmiş ve milli savaş projesinde yer almak istediklerini dile getirmişti. East, Türkiye'yle ortak üretim vurgusu yapmıştı.