Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ta faaliyet gösteren Türkiye Veri İşleme Merkezi (TUVİMER) Genel Müdürü İshak Kurtuluş Altun, İstanbul Boğazı'nda tapulandırılabilir ve işlevlendirilerek piyasa arzına açılabilir arazilere ilişkin yaptıkları araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

Altun, "TUVIMER Değer Haritaları" üzerinden hazırladıkları "İstanbul'un Varlık Değerleri" başlıklı çalışmada, Boğaziçi'nde bulunan 114 milyon 453 bin metrekarelik alanı ele aldıklarını, söz konusu alana arsa ve tarlaların dahil olduğunu bildirdi.

"BOĞAZİÇİ İSTANBUL'UN DEĞERİNİN YÜZDE 12'Sİ"

İstanbul Boğaziçi SİT alanına Beşiktaş, Beykoz, Sarıyer ve Üsküdar'ın girdiğini, Boğaziçi'nde kalan arazinin büyüklüğünün toplam 114 milyon 453 bin metrekare olduğunu belirten Altun, "Burada değer ataması mümkün olmayan ve satışı gerçekleştirilemeyecek alanların ortalama metrekare değeri 5 bin 594 lira" dedi.

Toplam arazi değerinin de 670 milyar lira seviyesinde bulunduğunu kaydeden Altun, şöyle konuştu:

"Avrupa'da İstanbul'a ve Boğaziçi'ne emsal sayılabilecek metropollere ve bölgelere baktığımızda, henüz bu rakam çok daha düşük. Aslında Boğaz'ın potansiyeli bu rakamın çok daha üzerinde. 114 milyon 453 bin metrekareden oluşan Boğaziçi, yüz ölçümü olarak İstanbul'un yüzde 2'sine denk gelse de değer olarak yüzde 12'sini karşılamaktadır."





"LONDRA'NIN 7'DE BİRİ DEĞERİNDE"

Altun, Boğaz'da bulunan yapıların ortalama metrekare değerinin 9 bin 500 lira iken, söz konusu rakamın Monako için 40 bin dolar ve Londra için 25 bin dolar olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu konu arazi için de böyle... Yani İstanbul Boğazı, Monako ve Londra'dan çok daha iyi ve güzel olmasına rağmen Monako'nun 12'de biri, Londra'nın ise 7'de biri değerinde. Rakamlar bize gösteriyor ki, İstanbul'da değer odaklı planlama yapılması ve Boğaz'ın hak ettiği değere kavuşabilmesi için bu konunun hassasiyetle ele alınması zorunlu hale gelmiştir."

İshak Kurtuluş Altun, ilçeler açısından Boğaz'da en değerli arsaların ortalama 16 bin 30 lira metrekare fiyatıyla Boğaziçi'nin Beşiktaş kısmında bulunduğunu bildirdi.