Anadolu Ajansı Finans Masası’nda soruları yanıtlayan Temel Kotil, TAI’nin 20 yıl sonra gelirinin çeyreğini savunmadan, onun 3 katını da sivil programlardan elde etmesini hedeflediklerini ifade etti. Bugün başlayacak Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda (IDEF) TAI’nin özgün ürünlerini sergileyeceğini kaydeden Temel Kotil, TUSAŞ’a tekabül eden şirketlerle ikili anlaşmalar imzalayacaklarını, Milli Muharip Uçak Projesi için İngilizlerle IDEF sonrasında çalışmaya başlayacaklarını vurguladı. TUSAŞ’ın 2023 yılı ciro hedefine yönelik soru üzerine Kotil, “Şirketin kendi gelirlerinde 2017’de 2016’ya göre yüzde 67 büyüyoruz. Bu yıl Allah’ın izniyle 1,6 milyar dolar ciro hedefliyoruz” dedi.
Temel Kotil: Boeing’in uçağına ortak olmak istiyoruz
09.05.2017 - 06:58 | Son Güncelleme: 09.05.2017 - 06:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) Genel Müdürü Temel Kotil, TAI’nin gündeminde sivil uçak yapmak olmadığını belirterek, “Boeing’in yeni bir çalışması var. Orta büyüklükte bir uçak yapmak istiyorlar. Sayın bakanımızdan da izin aldım. Kendilerine mektup yazdım. Ortak olmak istiyoruz” bilgisini verdi.
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471694 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/471694.aspx
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