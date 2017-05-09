Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Ajansı Finans Masası’nda soruları yanıtlayan Temel Kotil, TAI’nin 20 yıl sonra gelirinin çeyreğini savunmadan, onun 3 katını da sivil programlardan elde etmesini hedeflediklerini ifade etti. Bugün başlayacak Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda (IDEF) TAI’nin özgün ürünlerini sergileyeceğini kaydeden Temel Kotil, TUSAŞ’a tekabül eden şirketlerle ikili anlaşmalar imzalayacaklarını, Milli Muharip Uçak Projesi için İngilizlerle IDEF sonrasında çalışmaya başlayacaklarını vurguladı. TUSAŞ’ın 2023 yılı ciro hedefine yönelik soru üzerine Kotil, “Şirketin kendi gelirlerinde 2017’de 2016’ya göre yüzde 67 büyüyoruz. Bu yıl Allah’ın izniyle 1,6 milyar dolar ciro hedefliyoruz” dedi.