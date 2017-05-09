Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsimleri GÖKDOĞAN VE BOZDOĞAN olan, TÜBİTAK’ın Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünün (SAGE) geliştirdiği füzeler, IDEF’te tanıtılacak. SAGE’nin, geliştirdiği mühimmat ve füze projelerinden edindiği bilgi birikimiyle daha karmaşık ve zorlu hedeflere odaklandığına işaret eden Özlü, “SAGE, 2013 yılında hava füzeleri üzerine çalışmaya başladı. Bu çerçevede başlayan projeler kapsamında kısa menzilli, yüksek manevra kabiliyetine sahip, kızılötesi görüntüleyicili arayıcı başlıklı GÖKDOĞAN ile uzun menzilli, aktif radar arayıcı başlıklı BOZDOĞAN olmak üzere iki yeni füze geliştirildi. Burada önemli bir kazanım olarak uzun menzilli hava savunma füzelerinde de kullanılan ilk aktif radar arayıcı başlık, tamamen millî olarak tasarlandı” diye konuştu. Söz konusu milli hava füzeleri, F-16’lardan atılabilecek. Görüş içi ve görüş ötesi füzeler, dünyadaki örnekleriyle yarışır hale getirilecek.