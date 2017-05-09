Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buket GÜVEN - Bir Türk firmasının tek başına yurt dışında kazandığı en büyük ihale olan Kuveyt Uluslararası Havalimanı Yeni Ana Yolcu Terminali’nin temeli atılıyor. 4.3 milyar dolarlık ihalenin temel atma töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinde Kuveyt Emiri Seyh Sabah El Ahmed El Cabir El Sabah ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek. Görüşmelerde, Kuveyt ile ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak. Kaynaklar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinin “halihazırda mükemmel ilişkilere sahip olunan” Kuveyt ile işbirliğinin derinleştirilmesine katkı sağlayacağı bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir El-Sabah’ı mart ayında Türkiye’de ağırlamış, ziyaret sırasında iki ülke arasında 6 anlaşma imzalanmıştı.



EKONOMİK İLİŞKİLER GELİŞİYOR

Öte yandan iki ülke arasındaki başarılı siyasi ilişkiler ekonomik ilişkilere de yansımaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün temel atma törenine katılacağı projeyi Limak İnşaat gerçekleştiriyor. Kuveyt Merkezi İhale Komisyonu (CTC), Kuveyt Uluslararası Havalimanı yeni terminal binası yapım ihalesinde Limak İnşaat’ın verdiği 1.312 milyar dinarlık(4.34 milyar dolar) teklifi onaylamış ve Türk şirketin ihaleyi kazandığını açıklamıştı. Söz konusu ihale Türk müteahhitlerin yurt dışında tek pakette kazandığı en büyük ihale olma özelliğini de taşıyor. İnşaat süresince 5 bin kişiye istihdam sağlaması beklenen projede, Kuveyt mevzuatının izin verdiği ölçüde birçok malzeme Türkiye’den tedarik edecek. Bu sayede Türkiye’den önemli miktarda mal ve hizmet ihracatı da gerçekleştirilmiş olacak.



Çatısı da güneşten enerji alacak

İlk etapta 13 milyon yolcu kapasiteli olarak inşa edilecek olan Kuveyt Havalimanı yeni terminal binasının kapasitesi daha sonra yapılacak iyileştirmelerle 25 milyona kadar çıkarılabilecek. Limak İnşaat, projenin tamamlanmasının ardından 2 yıl süreyle havalimanının işletmesini üstlenecek.

Çatısı güneş panelleri ile kaplanacak olan yeni terminal binası Leed Gold sertifikası alarak çevrecilik alanında bu düzeyde akreditasyonu olan ilk yolcu terminali olacak. Toplam 700 bin metrekarelik inşaat alanına sahip olacak yeni terminal binasının çatısına konulacak olan yaklaşık 66 bin güneş paneli 12 MW’lık kurulu güce sahip olacak.