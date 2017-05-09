Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR - Havacılık ve savunma alanındaki yatırımlarıyla adından söz ettiren Kale Grubu ve dünyanın en büyük uçak motor üreticilerinden Rolls-Royce, Türkiye’ye uçak motorları geliştirmek için el sıkıştı. Yüzde 51 Kale Grubu, yüzde 49 Rolls-Royce ortaklığıyla kurulacak TAEC Uçak Motor Sanayi AŞ adlı şirket başta Türkiye’nin milli savaş uçağı projesi TF-X olmak üzere, ülkemizin sivil ve askeri alanda ihtiyaç duyduğu uçak motorlarını geliştirmeyi hedefliyor. İmza töreninde konuşan Kale Grubu Başkan Yardımcısı Osman Okyay, uçak motorunun sıfırdan tasarlanacağını belirterek, TF-X’in milli motorla ilk uçuşun 2023 yılında gerçekleştirilmesini planladıklarını bildirdi. Okyay, “Seri üretime ise 2030 yılında başlamayı hedefliyoruz. Tasarımı ve geliştirilmesi tamamen yerli imkanlarla yapılacak. Fikri mülkiyet haklara Kale Grubu’na ait olacak. İstanbul’da bir tesis yatırımı düşünüyoruz. Ankara’da da bir ofis açacağız. Şirket için eleman alımına başladık. Şimdiden 8 mühendisi bünyemize kattık. Ortak üretim kapsamında 35 Türk mühendisi Rolls-Royce’da eğitim alacak. Bu ortaklıkla çok uzun yıllar ülkemizin stratejik ihtiyaçlarını karşılayacak olmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.



Türkiye’nin ihtiyacının yanı sıra yurt dışına da uçak motoru ihraç etmek istediklerini dile getiren Okyay, “İhracat pazarı da aslında bütün dünya. Dolayısıyla ihracatta da önümüz açık. Ayrıca motor üretiminde tercihimizi yerli üreticilerden yana kullanacağız” diye konuştu. Kale Grubu içindeki savunma sanayisinin payının yüzde 30 civarında olduğunu belirten Okyay, ileride bu oranın yüzde 50’ye ulaşmasını hedeflediklerini kaydetti.



Türkiye’nin dünya çapında güçlü bir savunma ve havacılık endüstrisi kurmasında rol oynamak istediklerini dile getiren Rolls-Royce Savunma ve Havacılık Grubu Başkanı Chris Cholerton da şöyle konuştu: “Ortaklığımız Türkiye’nin havacılık ve savunma sektörü ile Silahlı Kuvvetler için ciddi fırsatlar teşkil ediyor. Bunun Türkiye’nin milli uçak üretme iddiasına yardımcı olacağına inanıyoruz.”



İmza törenine İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi Zeynep Bodur Okyay, Kale Grubu Başkan Yardımcısı Osman Okyay ve Rolls-Royce Savunma ve Havacılık Grubu Başkanı Chris Cholerton katıldı.