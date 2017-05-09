Kurulda, 2016 yılı nema oranı yüzde 19,1, toplam dağıtıma esas kaynak rakamı da (nema) 4,1 milyar TL olarak açıklandı. OYAK’ın, üyelerine ait net varlık toplamı 25,3 milyar TL’ye, konsolide net varlık toplamı ise 64,5 milyar TL’ye ulaştı. Genel Kurul’un Divan Başkanlığını yapan Millî Savunma Bakanı Fikri Işık “OYAK’ın başarısını iftiharla karşılıyoruz. Bundan sonra da başarısının devamı için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz” dedi. Bakan Işık’ın ardından konuşma yapan OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Tümgeneral Mehmet Taş da, 2016’da 4,7 milyar TL vergi ödediklerini belirterek “Bu tutar, Türkiye’de ödenen toplam vergilerin yüzde 1,03’üne tekabül etmektedir” şeklinde konuştu.
OYAK, üyelerine 4,1 milyar lira nema dağıtacak
09.05.2017 - 07:32 | Son Güncelleme: 09.05.2017 - 07:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin en büyük mesleki emeklilik fonu olan Ordu Yardımlaşma Kurumu’nun (OYAK) 57’inci Olağan Genel Kurulu Millî Savunma Bakanı Fikri Işık’ın başkanlığında 6 Mayıs’ta Ankara’da yapıldı.
Etiketler : Türkiye,emeklilik fonu,Ordu Yardımlaşma Kurumu,OYAK,Millî Savunma Bakanı,
471703 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/471703.aspx
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