Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL - Ankara merkezli Nata Holding ile İstanbul’un çeşitli semtlerinde birçok projeye imza atan Gül Proje, 10 yıl önce yapımına başlanan ancak müteahhit firmanın Türkiye’den çekilmesi nedeniyle yarım kalan, Sultangazi’deki projeyi Tempoint adıyla satışa çıkardı. Tem otoyolu Gaziosmanpaşa - Alibeyköy çıkışında inşa edilen proje, 885 milyon liralık yatırımla hayata geçiriliyor. 75 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen Tempoint, 468 konut, 444 rezidans ve 270 mağazadan oluşuyor. Projede 1+0 daireler 55 ila 60 metrekare, 1+1’ler 71 metrekare, 2+1’ler 115 metrekare, 3+1’ler 169 metrekare, 4+1’ler 190 ila 202 metrekare büyüklükte tasarlandı.



2 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Gül Proje Yönetim Kurulu Üyesi Sönmez Aydın, 1,2 milyar lira ciro bekledikleri projede, yapılacak AVM’yle birlikte 2 bin civarında kişiye istihdam sağlanacağını ifade etti. Aydın “Projemizde lansmana özel metrekare fiyatını 4 bin 100 liradan satışa çıktık. Projenin tamamlanması ile birlikte bugüne kadar hayata geçirdiğimiz tüm projelerimizde olduğu gibi, konut ve ticari alanların minimum yüzde 50 prim yapmasını planlıyoruz” dedi.

Proje ortağı Nata Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Tanık da, dünyanın en büyük 225 müteahhidi sıralamasında 98’inci sırada yer aldıklarını hatırlattı. Yusuf Tanık, Ankara ve İstanbul’da hayata geçirecekleri projeler dışında Adana ile İzmir’de de konut ve AVM projelerinin temellerini atacaklarını, başka projeler için de Gül Proje’yle görüşme hâlinde olduklarını söyledi.



Sektörün önü açıldı

Gül Proje Yönetim Kurulu Başkanı Metin Gül, uzun yıllardır birçok inşaat firması tarafından tamamlanmaya çalışılan Tempoint projesinde inşaata başladıklarını belirterek “Yatırımcılar ve ev sahipleri için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyoruz” dedi. Referandumun ardından gayrimenkul sektöründe yaşanan hareketliliğe dikkat çeken Gül Proje Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gül ise “Hükûmetin gayrimenkul sektörüne verdiği destekler, hem yatırımcılar hem de sektör temsilcileri tarafından memnuniyetle karşılandı. 16 Nisan öncesi askıya alınan yatırımlar bir bir hayata geçiyor. Sektörün önü açıldı” ifadelerini kullandı.



2019’DA TESLİM EDİLECEK

Ocak ayında başlayan Tempoint projesi, 2019 yılının ikinci yarısında teslim edilecek. Yaklaşık 2 ay içinde projenin yüzde 20’si satılırken, metrekare fiyatları lansmana özel 4 bin 100 liradan başlıyor. Projede yüzde 5 peşinat ile ev sahibi olunabilecek.