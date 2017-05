Türkiye Gazetesi

Ömer Temür - Gittigidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı, e-ticarete yön veren isimlerin başında geliyor. Yılda 500 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veriyor. Milyonlara alışveriş yaptırmakla kalmıyor. Aynı zamanda alışveriş yapmayı tutku derecesinde seviyor. İki günden bir alışveriş yapıyor. Akıllı telefonu ise bir an bile olsun yanından ayırmıyor... Öget Kantarcı’ya teknolojiye yön veren bir isim olarak teknolojiyi nasıl kullandığını sorduk...



12 SAATİM TELEFONDA GEÇİYOR

¥ “Akıllı telefon olmadan yaşayamam” diyenlerden misiniz?

Akıllı telefonlar günümüzde sadece iletişimi sağlamıyor. İş hayatının ve sosyal aktivitelerin de neredeyse olmazsa olmazı hâline gelen bu cihazlar eğitimden alışverişe, sanattan spora hayatın pek çok alanına entegre olmuş durumda. Ben de tüm işlerimi akıllı telefonum ile takip ediyorum. iPhone 7 Plus kullanıyorum. Günümün yaklaşık 10-12 saati telefonda geçiyor. İtiraf etmeliyim ki, akıllı telefonum olmasa zorluk çekerim.



¥ Akıllı telefonunuzu evde unuttuğunuzda geri dönüp alır mısınız?

Çoğu işini telefondan takip eden biri olarak, telefonumu evde unutursam mutlaka dönüp alırım; çünkü onsuz işimin ne kadar zor olacağını biliyorum.



¥ En çok kullandığınız uygulamalar nelerdir?

En çok eBay, GittiGidiyor, LinkedIn, Instagram, Youtube ve Spotify uygulamalarını kullanıyorum.



¥ 12 saat telefon kullanan birisi olarak sosyal medyada da aktif olmalısınız?

Twitter ve Facebook hesabım yok, sadece Instagram kullanıyorum. Instagram’da 1.000’den fazla takipçim var. Sosyal medyayı kullanırken sevdiklerimin neler yaptığını da takip edebiliyorum ve bu bana keyif veriyor.



MOBİL ALIŞVERİŞ ÇOK HIZLI

¥ Akıllı telefon ve sosyal medya ile ilgili kurallarınız var mıdır?

Benim için oğlum Yaman ile birlikte geçirdiğim anlar çok değerli. Akıllı telefon ve sosyal medyaya zaman ayırsam da, onunla birlikteyken bu süreyi mutlaka kısıtlı tutuyorum.



¥ Gittigidiyor’un yöneticisi olarak e-ticaret ile aranız nasıl?

E-ticaret kişisel hayatımın da bir parçası. İki günde bir internetten alışveriş yapıyorum. En çok spor malzemesi ile ev ve teknoloji ürünleri satın alıyorum. Daha çok mobil alışverişi tercih ediyorum. Gelişen temassız ödemeler ve kart saklama teknolojisi sayesinde mobil alışveriş oldukça hızlı.



¥ Daha çok hangi teknolojik ürünlere ilgi duyarsınız?

E-ticaret dünyasının içinden biri olarak teknolojideki son yenilikleri oldukça yakından takip ediyorum. Son dönemde, Internet of Things (Nesnelerin İnterneti) ve bu teknoloji ile oluşturulan temassız ödeme altyapıları çok ilgimi çekiyor. Giyilebilir ödeme teknolojileri de bu anlamda oldukça yenilikçi ve pratik. Özellikle yeni kuşak, bu teknolojilerin içine doğdu ve gelecekte bu teknolojileri daha da geliştirerek kullanacak. Bu da bizim gibi e-ticaret sitelerini, bu teknoloji trendlerini daha da yakından takip etmeye yönlendiriyor.