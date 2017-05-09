Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vodafone FreeZone’un dünyada bir ilk olan yeni kampanyası “Kafana Göre Saati” ile “gençler kafasına göre takılsın” diye her gün geçerli ve YouTube’dan Instagram’a pek çok platformda internetten yemeyen 1 saat sunuluyor. Vodafone FreeZone’luların ayda 9 TL’ye yararlandığı kampanyadan faturasız kullanıcılar ise ilk ay ücretsiz yararlanabiliyor. Dileyen abonelerin ise günde sadece 2 TL ödeyerek kampanyadan günlük de yararlanabildiğini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy “Yeni kampanyamızla, FreeZone’lu gençler YouTube’dan Instagram’a pek çok platformda internetlerinden yemeden her gün 1 saat en sevdikleri video, müzik ve sosyal medya içeriklerini özgürce kullanabiliyor” dedi.