Vodafone FreeZone’un dünyada bir ilk olan yeni kampanyası “Kafana Göre Saati” ile “gençler kafasına göre takılsın” diye her gün geçerli ve YouTube’dan Instagram’a pek çok platformda internetten yemeyen 1 saat sunuluyor. Vodafone FreeZone’luların ayda 9 TL’ye yararlandığı kampanyadan faturasız kullanıcılar ise ilk ay ücretsiz yararlanabiliyor. Dileyen abonelerin ise günde sadece 2 TL ödeyerek kampanyadan günlük de yararlanabildiğini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy “Yeni kampanyamızla, FreeZone’lu gençler YouTube’dan Instagram’a pek çok platformda internetlerinden yemeden her gün 1 saat en sevdikleri video, müzik ve sosyal medya içeriklerini özgürce kullanabiliyor” dedi.