Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Afrika’da balıkçılık ve tarım sektörüne yönelik büyük potansiyel olduğunu, bu potansiyelin Türk yatırımcılar tarafından değerlendirilmesi için harekete geçtiklerini söyledi. Bakan Çelik, bazı gazetecilerle sohbetinde millî tarım projesi kapsamında planlı ve programı bir üretim anlayışını oturttuklarını, üretimi güvence altına alacak adımlardan sonra ise, yeni pazar arayışlarına yöneldiklerini kaydetti. Bu kapsamda, tarımda Afrika’ya açılmak için önemli adımlar atıldığını belirten Çelik, projenin detaylarını şöyle anlattı: “Afrika kıtası Tarım Bakanları ile toplantı yaptık. 50 bakan katıldı. Mesela çok enteresan bir şey söylediler. Balıkların yaşlılıktan öldüğünü söyleyen bakanlar oldu. Çünkü balıkları tutup değerlendirecek bir potansiyel yok. İki nehir arasında 8 milyon hektar arazimiz var ama bunu sulayacak mekanizmaların olmadığını söyleyenler oldu. Afrika’nın kalkınması tarıma dayanmak zorunda. Çok büyük potansiyelleri var ve aynı zamanda Türkiye’ye çok büyük ilgileri var. Sayın Cumhurbaşkanımızın Afrika seyahatinde oluşan bir muhabbet var. Bu durum karşılıklı iş dünyaları arasında ilişki geliştirip adeta oraları yönetecek pozisyon oluşturabilir. Orada arazi kiralama dahil her şey olabilir. Afrika’da o kadar büyük imkânlar var ki. Bir taraftan açlık var, bir taraftan da çok büyük imkanlar var. Bu bakir toprakları Türkiye’nin hizmetine sunmak âdeta onlar için şeref kaynağı.



54 ülkenin hepsine gideceğiz

Şimdi 4’er ülke olarak ziyarete başlayacağız. İlgili işadamlarını götürerek, balıkçılıksa balıkçılık, tarımsa tarım. Bazılarında hayvancılık çok gelişmiş. Fakat hayvan sağlığı ile ilgili ciddi altyapı sorunu var. 1,5 ay sonra iş dünyası ile ziyaretleri başlatacağız. 54 ülke var, 1 milyar insan yaşıyor bu kıtada. Türkiye’nin toplam tarıma elverişli arazisi 14 milyon hektar. Orada sadece bir ülkede 8 milyon hektar var. Bir iş adamı suyu alıp tarlaya getirecek. Bir devlet kadar büyük arazinin, Türkiye’nin tarım ihtiyacının bir mislini karşılayacak alan. Afrika ülkelerinde yetişecek ürünlerin ve potansiyelin bir haritasını çıkardı. Seri olarak gerçekleşecek alanlar var. İlk etapta dört ülkeye gideceğiz. Hızlı bir şekilde işadamlarını irtibatlandırıp, döneceğiz. Bir ay sonra dört ülkeye daha gideceğiz. Böylece oradaki varlığımızı bireysellikten çıkarmamız gerekiyor.”