Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen seferki yapılandırmaya katılanlardan, ocak ayında ödeme yapamayanlar için mayıs ayına erteleme yapıldığını söyleyen Ağbal, şunları söyledi: “Mayıs ayında mükelleflerin ödemesini yapması gerekiyor. Bu son derece önemli. Müracaat etmiş vatandaş ilk iki taksiti yatırmazsa kanunun getirdiklerinden yararlanma şansını kaybediyor. Bunun telafisi yok. Yeni yapılandırma kanunu ödenmeyen dönemler için yeni bir imkân sunmuyor. Yeni kanuna özel hüküm koyduk. Mayısta taksiti ödemeyenler yeni kanundan yararlanamıyorlar. Gerek birinci taksiti ödememiş gerek peşin ödemesini yapmayanlar için mayıs ayı son fırsattır. Böylelikle kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmaya devam etsinler. Mayıs ayı içinde ödemesini yapmayanlar için gerekli takibatı yaptıracağız. Son şans, mutlaka borcunuzu ödeyin. 19 milyar lira yapılandırma kanunu kapsamında tahsilat yaptık.” Hiçbir şirkete özel imkân getirmediklerini söyleyen Ağbal, “Ocak ayında yapılandırmada ilk taksitleri ödeyemeyenlere mayısta imkân sağladık. Bu son şans. Şimdi ödemeyen hakkını kaybedecek” dedi.