Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplumun her kesiminin nabzını tutan hükümet, gerçekleştirilen ev ziyaretlerinde gelen 'emekli maaşları arasındaki dengesizliklerin giderilmesi' yönündeki talepler üzerine harekete geçti. Konu, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na geliyor. Kurul, emekli maaşları arasındaki dengenin sağlanması için yapılabileceklerini masaya yatıracak.

FORMÜLLER TARTIŞILACAK

Edinilen bilgiye göre; bu çerçevede, düşük ve yüksek maaşlar arasında farkın azalması konusu ele alınacak. Ayrıca aynı hizmet yılı ve primle emekli olanların arasındaki makasın kapanması için formüller tartışılacak. Halen en düşük memur emeklisi aylığı bin 658 lira seviyesinde bulunuyor. 2000 yılından önce SSK'dan emekli olanlar arasında en düşük maaş bin 402 lira.

SSK EMEKLİLERİ 836, BAĞ-KUR EMEKLİLERİ 950 LİRA ALIYOR

2000'den sonra SSK'dan emekli olanlar ise en düşük 836 lira alıyor. En düşük aylık Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 218 lira, Bağ-Kur tarım emeklilerinde ise 950 lira seviyesinde bulunuyor. Emekliler bu farklılıkların giderilmesini istiyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamları, enflasyona endeksli durumda. Emekliler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar zam alıyor. Memur emeklilerinin zamları ise memurlarla birlikte toplu sözleşmede belirleniyor.

EKSTRA ARTIŞLAR GELDİ

-OCAK 2013: 2000 yılı öncesi emekli olan SSK'lılar intibak aldı.

-TEMMUZ 2015: Maaşı bin 100 liranın altında kalan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine seyyanen zam yapıldı.

-TEMMUZ 2015: Bağ-Kur kapsamında çalışanların maaşındaki kesinti yüzde 15'ten 10'a çekildi.

-EYLÜL 2015: Memur emeklileri ortalama 100 liralık ekstra artıştan yararlandırıldı.

-OCAK 2016: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında ekstra 100 liralık seyyanen artış oldu.

-MART 2016: Bağ- Kur emeklisi çalışanlardan kesinti kaldırıldı.

-OCAK 2017: Kamudan 30 yılın üzerinde hizmetle emekli olanlara ek ikramiye başladı.

-MART 2017: Emekliye promosyon başladı.