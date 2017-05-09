Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin, Mart 2017 Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı raporunu açıkladı. Buna göre; bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe giren kişi sayısı yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalarak 399 bin kişi oldu.Aynı yıl içinde birden fazla kaydı bulunan kişilerin bir kez sayılmasıyla elde edilen veriler dikkate alındığında; bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe giren kişi sayısı yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 oranında azalarak 205 bin kişi oldu. Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe giren kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 8 oranında azalarak 265 bin kişi oldu.