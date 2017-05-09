Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde (TOBB) gerçekleştirilen Reklam Kurulunun toplantısına katıldı.Tüfenkci, buradaki konuşmasında, Reklam Kurulunun en yetkin düzenleyici ve denetleyici mekanizma olarak görev yaptığını vurgulayarak, "Bakanlığımızın en temel görevlerinden biri olan tüketicilerin ekonomik çıkarlarının, can ve mal güvenliğinin korunması, haksız rekabetin önlenmesi konularında Reklam Kurulu önemli bir görevi ifa etmektedir. Bu açıdan Bakanlık olarak Reklam Kurulunun çalışmalarını her zaman önemsemekte ve gerekli tüm desteği sağlamaktayız. Reklam Kurulu kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının ve meslek örgütlerinin bir araya geldiği, kararlarında tam bağımsız kendine özgü yapısıyla ülkemizin idari yapılanmasında önemli bir yer tutmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Tüfenkci, Reklam Kurulunun 2016'da karara bağladığı dosyalara değinerek, "Yapılan 5 bin 121 başvurunun 882'sini karara bağlandı, mevzuata aykırı bulunan ve tüketiciyi aldatmaya yönelik reklamlara 6 milyon 214 bin 945 lira idari para cezası kesildi." ifadelerini kullandı.

Tüfenkci, 2017'nin ilk 4 ayında mevzuata aykırı ve tüketiciyi aldatmaya yönelik reklamlara ise toplam 4 milyon 538 bin 576 lira idari para cezası kesildiğine değinerek, "En fazla idari para cezası 1 milyon 189 bin 225 lirayla iletişim, 1 milyon 7 bin 643 lira ile sağlık ve 925 bin 228 lira ile de gıda sektörlerine uygulandı." dedi.