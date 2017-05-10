Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnönü Üniversitesi tarafından Malatyalı İş Adamları Derneği (MİAD) Malatya Teknopark ile Yeşilyurt Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen ROBOCOT Malatya 2017 Bilim Şenliği’nin ikincisi 5-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi. Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen şenlik, geleceğin mucitlerinin geliştirdiği birbirinden iddialı robotlarının çekişmesine sahne oldu. ROBOCOT Malatya 2017, pek çok bilim insanın yanı sıra Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinden (NASA) çok önemli bir önemli konuğu ağırladı. NASA Johnson Uzay Merkezi Piroteknik Sistemler Yöneticisi Sırrı Oğuz, NASA’nın uzayın derinliklerini keşfetmeye yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, insanlı Mars uçuşunun bunun en önemli adımlarından biri olacağını söyledi. 2008’den itibaren 4 yıl boyunca Mars için hazırlanan Orion uzay aracının sistem mühendisliğini yaptığını ifade eden Oğuz “Orion’un en yakın görevi Mars’a insanlı ilk uçuşu yapmak olacak. Mevcut teknoloji ile Mars’a gidebilirsiniz ama dönemezsiniz. 2030’dan önce Mars’a insanın gitmesi imkansız. Daha doğrusu gidebilir ama dönemez. Orion üç kişilik mürettebatla Mars’a 6 ay sürecek ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Mürettebat çalışmalarını tamamladıktan sonra yine 6 aylık bir yolculukla dünyaya dönecek” dedi.