Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çağla Türk İZMİR

Türkiye’nin PVC markalarından Egepen Deceuninck, 200 milyon liralık dev bir yatırıma imza attı. Sadece Türkiye’de değil, global pazarlarda da sektörün önde gelen markası olan Egepen Deceuninck’in fabrikası, tek çatı altında sadece PVC kapı ve pencere profil üretimi yapan, Avrupa ve Amerika’nın en büyük fabrikası olma unvanı taşıyacak. İzmir Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrika için 50 milyon avroluk (200 milyon lira) yatırım yapıldı. Fabrika, 110 bin metrekare arazi üzerinde 30 bin metrekare lojistik merkezi, arsa üzerine 22.300 m² kapalı alan, üretim fabrikası ve idari alanı ile 80 bin m² arsa üzerine 56 bin m²lik kapalı alana kuruldu.



ÜRETİM 2 KATINA ÇIKIYOR

Fabrikanın açılış töreninde konuşan Egepen Deceuninck-Ege Profil Genel Müdürü ve Deceuninck İcra Kurulu Üyesi Ergün Çiçekçi, sektörün büyümeye devam ettiğini, gelecekte yeni yatırımların yapılacağını ifade etti. Yatırıma çok önceden karar verip, inşaatın 2015 yılında başladığını söyleyen Çiçekçi, “2016 yılı Türkiye için zor bir yıldı. Ancak elbette ki kriz dönemleri her daim yeni fırsatlara imkân sağlayan bir süreç. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız yeni fabrikamızın inşaatına 2015 yılında başladık. Şu an hizmet veren yeni fabrikamız 200 milyon TL’lik bir yatırımla faaliyete geçti. Bu fabrika ile İzmir’de 50-55 ton aralığında olan üretimimizi 100 bin tona, yani iki katına çıkaracağız. Yeni fabrikamız ile aynı zamanda birçok kişiye istihdam da sağlamış oluyoruz” dedi.

ABD’ye ilk ihracat

Önümüzdeki 1,5 ay içerisinde ABD’ye ilk ihracatın gerçekleşeceğini, yıl sonuna kadar 33 milyon TL’lik bir ihracat hedeflediklerini söyleyen Ergün Çiçek “Deceuninck Grubu’nun içerisinde bir numarada Türkiye yer alıyor. Önümüzdeki 5 yıllık dönemde yüzde 15’lik ihracat payımızı yüzde 30’a çıkarmayı hedefliyoruz” diyerek gelecek dönem planlarını dile getirdi.

Güneş ve yağmuru kullanıyor

Fabrika tam çevreci olarak inşa edildi. Çatı suları kurulan havuzda biriktirilecek ve bu suyla hem yeşillendirmeler sulanacak, hem de diğer su ihtiyacı karşılanacak. Çatı ise güneş enerji panelleriyle kaplandı.

Brezilya ve Şili’ye tasarım

Deceuninck’in Hindistan, Brezilya ve Avustralya gibi gelişmekte olan pazarlardaki tüm faaliyetlerini destekleyecek. Ayrıca Türkiye merkezinden Şili ve Brezilya’ya giden malların tasarımı da bu merkezden yapılacak.