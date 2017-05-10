Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kapalıçarşı'da 3,6130 liradan alınan dolar 3,6150 liradan satılıyor. 3,9380 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,9400 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5940 lira, avronun satış fiyatı ise 3,9170 lira olmuştu.