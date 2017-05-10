Kapalıçarşı'da 3,6130 liradan alınan dolar 3,6150 liradan satılıyor. 3,9380 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,9400 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5940 lira, avronun satış fiyatı ise 3,9170 lira olmuştu.
Dolar bugün ne kadar?
10.05.2017 - 09:03 | Son Güncelleme: 10.05.2017 - 09:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul serbest piyasada dolar 3,6150, avro 3,9400 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 3,6130 liradan alınan dolar 3,6150 liradan satılıyor. 3,9380 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,9400 lira olarak belirlendi.
Etiketler : Dolar,
472042 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/472042.aspx
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