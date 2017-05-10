Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya ile Türkiye arasında yapılan Kara Ulaştırması Karma Komisyon (KUKK) toplantısında taşıma kotalarında uçak krizi öncesi şartlara geri dönüldü. Toplantıda atılan imzalarla iki ülke arasında gerilen ilişkilerle taşımacılar için çok zor geçen bir dönem de sona ermiş oldu. UND İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener anlaşma ile Rusya ile ulaştırma konusunun normalleşmesi yolunda çok önemli bir adım atıldığını söyledi. “Taşıma kotaları gibi konularda uçak krizi öncesi şartlara dönüldü” diyen Şener, iki tarafın da sürücülerinin vize alma prosedürünün kolaylaştırılması yolunda da girişimlerin Dışişleri Bakanlıkları nezdinde başlayacağını açıkladı. Şener, “Bu uzlaşmadan dolayı çok mutluyuz. Şartların eskiye dönmesi her iki ülke için de faydalı olacak” ifadelerini kullandı.

Vize konusu mayısa kaldı

Türkiye-Rusya KUKK Toplantısı 8 Mayıs’ta Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantının ilk gündemi olan sürücü vizeleri hususunda Türk tarafı da, Rus tarafı da sürücü vize alımında yaşanan sorunları ve zorlukları paylaştı. Rus tarafı, vizenin kolaylaşması amacıyla davetiyelerin Gürcü taşımacılara uygulanan sistem doğrultusunda, Rus yetkili kurum aracılığıyla Türk taşımacılarına daha kolay ve daha hızlı davetiye verilmesini önerdi. Vizelerin pahalanmasına neden olan aracıların aradan çıkacağını belirtti. Türk tarafı ise temel olarak vizenin kalkması talebini yineledi. Vize kolaylaşması için ise davetiye olmadan ulaştırma bakanlıklarının birbirlerine göndereceği sürücü listeleri çerçevesinde vize verilmesi talep etti. Rus tarafı davetiye olmadan vize verilmesinin Rusya’da mümkün olmadığını, bunun için hükümetler arası anlaşma olması gerektiğini iletti. Konu Mayıs ayı içerisinde gerçekleşecek dışişleri bakanlıklarının toplantısında müzakere edilecek.



Ukrayna güzergahında kullanılamayacak

Rus tarafı yeni geçiş belgesi kotası veya artışına şu aşamada cevap verilemeyeceğini 2012 kotasının baz alınabileceğini ve geçen süre göz önüne alınarak kotadan kalan rakamın teati edileceğini belirtti. Yoğun süren müzakereler sonucunda Rus tarafı 6000 adet transit geçiş belgesini vermeyi kabul etti. Rus tarafı verilecek Rus transit geçiş belgelerinin Türk ihracat ürünleri için Ukrayna-Rusya-Kazakistan veya Kırgızistan güzergahında kullanılamayacağını bildirdi. 2017 yılı için ise Rus tarafı, uzun süren müzakereler sonunda Türk tarafına 5 bin 300 adet normal, 670 adet frigorifik ikili geçiş belgesi vermeyi kabul etti. 2018 yılı geçiş belgesi kotasını belirlemek için taraflar 2017 yılı sonunda tekrar bir araya gelecekler.



İzin 22 Mayıs’ta verilecek

Rus tarafında süren resmi tatiller nedeniyle Türk taşımacılarının geçiş belgeleriyle Rus topraklarına giriş izninin 22 Mayıs tarihinde verilmesi bekleniyor. 2017 yılı geçiş belgeleri 31 Ocak 2018 tarihine kadar geçerli olacak. Rusya ile yaşanan gelişmeleri derneğin sitesinden duyuran UND yetkilileri, “1,5 yılı aşkın bir süredir, Rusya’ya ve Rusya üzerinden transit taşıma yapamayan Türk taşımacılarının mağduriyetinin sona ermesine vesile olan resmi kurumlarımıza, tam 5 yıl sonra ilk defa Rus Ulaştırma Bakanlığı ile protokol imzalama başarısı gösteren Heyet Başkanımız Nurhan Tüfekçioğlu’na, başarılı yönetimi ve KUKK toplantısı organizasyonu için gösterdiği yoğun çaba adına sektörümüz adına şükranlarımızı arz ederiz” açıklamasını yaptı.

Aysel Yücel - Dünya gazetesi