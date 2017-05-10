Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kıdem tazminatı ile ilgili teknik çalışmaların tamamlandığını açıkladı. Müezzinoğlu, yakın zamanda paydaşlarla da görüşerek ortak bir karar alınacağını belirtti.
Müezzinoğlu'ndan 'kıdem tazminatı' açıklaması
10.05.2017 - 11:01 | Son Güncelleme: 10.05.2017 - 11:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kıdem tazminatı ile ilgili teknik çalışmaların tamamlandığını açıkladı. Müezzinoğlu, yakın zamanda paydaşlarla da görüşerek ortak bir karar alınacağını belirtti.
Etiketler : Müezzinoğlu,
472083 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/472083.aspx
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