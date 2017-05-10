Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kıdem tazminatı ile ilgili teknik çalışmaların tamamlandığını açıkladı. Müezzinoğlu, yakın zamanda paydaşlarla da görüşerek ortak bir karar alınacağını belirtti.