Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şekerleme ve lokumlarıyla ünlü afyonkarahisar'da 40'a yakın lokum üreticisi ve büyük fabrikalarda günde ortalama 100 tona yakın üretim yapılıyor.

Yurt içinin yanı sıra birçok ülkeden de talep gören "Afyon lokumu"nun yıllık ihracatı ise yılda 10 milyon doları buluyor.

Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Atilla Kocabaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar denildiği zaman akla ilk gelenin sucuk, kaymak ve lokum olduğunu söyledi.

Özellikle "Afyon kaymağı"ndan imal edilen lokumun Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkeden rağbet gördüğünü anlatan Kocabaş, "Afyonkarahisar'da 79 tane irili ufaklı lokum üreten firma var. Afyon lokumunun yıllık ihracat miktarı 10 milyon doları buluyor. Belçika, Almanya, Fransa gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra Arap ülkeleri Katar, Kuveyt, Cezayir, Libya'ya, Kosova, Türkmenistan ve Azerbeycan'a yılda 10 milyon dolarlık lokum ihracatı yapılıyor." diye konuştu.

İlde yüz yılı aşkın süredir lokum imalatı yapan Altınay Şekerleme'nin Genel Müdürü İrfan Altınay da Afyonkarahisar'da 5 nesildir lokumla uğraşan bir aile şirketi olduklarını dile getirdi.

EN SEVİLENİ KAYMAKLI LOKUM

Lokumun Osmanlı dönemine uzanan tarihi geçmişinin olduğuna dikkati çeken Altınay, şöyle devam etti:

"Lokum sevilen, doğumlarda, cenazelerde, mevlitlerde, özel günlerde misafirlere ikram edilen geleneksel bir tatlıdır. Bunun özellikle Afyonkarahisar'da meşhur olmasının ana sebebi ise kaymaklı lokumdur. Dedemiz 1890-1901 yıllarında ilk kez manda kaymağı kullanarak kaymaklı lokum yapmış. Afyon kaymağı, kaymak şekeri ve kaymaklı lokum yoğun ilgi görmeye başlamış."

Altınay, kentin ulaşım ağlarının kesişme noktasında önemli bir kavşakta bulunmasının, Afyon lokumuna talebin artmasında büyük etkisinin olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Senelerce insanların damak tadı ve ayak alışkanlığı sayesinde ilgi artmış. Türkiye'nin diğer tüm şehirlerinde üretilenden daha fazla lokumu Afyonkarahisar'da üretiyoruz. İlimiz günde 70 bin aracın geçtiği bir noktada bulunuyor. İl genelinde 40'a yakın lokum üreticisi ve büyük fabrikalarla günde ortalama 100 tona yakın lokum üretimimiz var. Bir kilo lokumun aşağı yukarı 1,5 metre geldiğini düşünürsek, günde 12 bin 742 kilometre, yani dünyanın çapı kadar lokum üretiliyor. Afyonkarahisar'da yaklaşık üç günde üretilen lokumu arka arkaya koyduğumuzda, dünyanın çevresini 40 bin kilometre olarak düşünerseniz, bir ucundan diğer ucuna tur attırabiliriz. Afyonkarahisar'da bir haftada üretilen lokum, dünyanın çevresini iki kez dolaşıyor."