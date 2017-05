Türkiye Gazetesi

İhlas Ev Aletleri geleneksel olarak her yıl düzenlediği Aura Roboclean Uluslararası Distribütörler Toplantısını bu yıl Bakü'de düzenledi. 6-8 Mayıs 2017 tarihleri arasında Bakü'nün sembolü, Fairmont Otel’de düzenlediği Aura Roboclean Uluslararası Distribütörler toplantısına ihracat yaptığı 50’yi aşkın ülkeden distribütörler katıldı. Ayrıca Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva da toplantının gala gecesine onur konuğu olarak katıldı. Gala gecesinden önce Milletvekili Ganire Paşayeva ile görüşen İhlas Ev Aletleri Genel Müdürü Dr. Ömer Kamber, Paşayeva’ya Aura Roboclean temizlik robotu hakkında bilgi verdi.

Azerbaycan’la işbirliğinin daha da artmasını temenni eden Milletvekili Ganire Paşayeva, ”Azerbaycan’a gelmekten, burada bulunmaktan büyük memnuniyet duyacağınıza inanıyorum. Ben İhlas ailesine çok teşekkür ediyorum. Biz her zaman Azerbaycan’da şirketlerin gelerek çalışması, şirketlerimizin ülkemize sermaye koyması, işbirliği kurması, çalışması için yardıma hazırız, bu bizim içinde çok önemli. İş kuran dostlarımız içinde çok önemli. Kardeş Türkiye içinse burada ayrı bir özelliği var. Türk kardeşlerimiz için burası bizim kadar onların da vatanıdır ve burada onları görmekten, on larla işbirliği kurulmasını görmekten, çalışmalarını görmekten, bu imkanların daha da artmasını görmekten çok memnunuz. Biz de hayırlı uğurlu olsun diyoruz. İnanıyoruz ki Azerbaycan’da işbirliğiniz daha da güçlenecek. Biz buna sadece seviniriz. Her zaman güzel, hayırlı çalışmalarınızda yanınızdayız” ifadelerini kullandı.

En çok ihracat yaptıkları ülkelerden birinin de Azerbaycan olduğunu belirten İhlas Ev Aletleri Genel Müdürü Dr. Ömer Kamber,”Her yıl düzenlemiş olduğumuz Distribütörler toplantısını bu yıl Azerbaycan’da düzenlemeye karar verdik. 50’ye yakın ülkeye ihracatımız mevcut. Bu ihracatta en kuvvetli olduğumuz ülkelerden bir tanesi de Azerbaycan. Distribütörlerimizin burada kuvvetli bir şekilde yapılanmasını sağlamak için uluslararası bütün distribütörlerimizi Azerbaycan’a davet ettik ve bu yıl burada toplantımızı yapıyoruz. Daha birçok ülkede toplantılarımızı sürdüreceğiz. İnanıyorum ki, ilerleyen sürede birçok ülkeyi de ailemize katmış olacağız. Önümüzdeki yıllarda Roboclean ailesinin distribütörlerinin çok daha fazla bir şekilde arttığını hep birlikte görmek istiyoruz. İnşallah bunu da göreceğiz” dedi.

Roboclean Temizlik Robotu’nun 21. yılında yapılan işleri başarılı bir şekilde sürdürdüklerini vurgulayan Kamber, "Bunların sebeplerinin başında öncelikle yapmış olduğumuz ürünlerin kalitesi geliyor. Dünya standartlarında ürün ürettiğimiz için ve bütün ürünlerimiz de birçok kategoride uluslararası ödüller aldığı için oldukça taktir ve beğeni topluyor” diye konuştu.

Çeşitli gösterilerin sergilendiği buluşmanın gala yemeğinde, başarılı satıcı ve distribütörler çeşitli kategorilerde ödüllendirildiler.