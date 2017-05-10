Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küresel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle döviz kurları yüzde 1'in üzerinde değer kaybederken, BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 95.735,72 puana taşıdı.Küresel piyasalarda artan risk iştahı yatırımcıların dolar talebini azaltırken, gelişmekte olan ülke varlıklarına ilgiyi yükseltti. Türk lirası, diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel değer kazanırken, dünkü kapanışa göre benzerlerine göre en iyi performansı gösteren para birimi olması dikkati çekiyor.

Dolar karşısında TL yüzde 1,05 yükselirken, Güney Afrika randı yüzde 0,9, Meksika pesosu yüzde 0,6, Polonya zlotisi yüzde 0,3 değer kazandı.Borsa İstanbul'da günün ilk yarısında etkili olan kar satışlarının, TL'deki güçlenmenin desteği ile karşılandığı görülürken, günün ikinci yarısında güçlenen alımlar endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 95.735,72 puana taşıdı.Endeks, saat 14.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 95.700 seviyelerinde dengelenirken, dolar/TL 3,5860, avro/TL 3,8970 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, getiri potansiyeli devam eden BIST 100 endeksinin TL bazında 95.000 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yeni hedefinin 97.700 puan olacağını tahmin etti.