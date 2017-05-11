Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder ÇELİK

Özak GYO, Ziylan Gayrimenkul ve Yenigün İnşaat’ın, Emlak Konut GYO ortaklığında İstanbul Kazlıçeşme’de hayata geçirdiği Büyükyalı İstanbul’un 1+1 ve 2+1 evlerden oluşan Gün Kapı etabı satışa sunuldu. Deniz Kapı ve Bahçe Kapı’dan sonra satışa çıkan Gün Kapı etabında, büyüklükleri 54 ve 137 metrekare arasında değişen 259 daire bulunuyor. Gelen talep üzerine eylül gibi planlanan lansmanı mayıs ayına çektiklerini ifade eden Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, toplam 1.700 konutluk Büyükyalı İstanbul’un ilk iki etabında yer alan 780 konutu satışa çıkardıklarını söyledi. Son 7 aylık süreçte Büyükyalı İstanbul projesinin yaklaşık yüzde 30’unun satıldığını kaydeden Ahmet Akbalık, şöyle devam etti: 2017’nin sonuna doğru satışa çıkarmayı hedeflediğimiz Gün Kapı etabının lansmanını, yoğun talep üzerine öne çektik. Bu talepte, özellikle yatırımcıların ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Gün Kapı, farklı ihtiyaçlara cevap veren sınırlı sayıda üniteden oluşuyor. Fiyatlar KDV dâhil 746 bin liradan başlıyor. Metrekare fiyatı ise 10-15 bin lira arasında değişiyor. Lansmana özel bir de kampanyamız var. Mevcut ödeme koşullarına ilave olarak yüzde 8’lik bir indirim sunuyoruz. Bu indirim ramazan ayının sonuna kadar geçerli olacak.

2019’da teslim başlayacak

İlk iki etabın kaba inşaatının temmuzda biteceğini belirten Ahmet Akbalık projede hayatın 2019’da başlayacağını söyledi. Akbalık “Gün Kapı etabımızın, yeni bir hayat kuran genç çiftlerden doğru zamanda kârlı bir yatırım yapmayı planlayanlara kadar geniş bir hedef kitlesi var” dedi.