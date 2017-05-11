Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

Türkiye’nin 140’ıncı AR-GE Merkezi’ne sahip DemirDöküm, AR-GE’den üretime, ihracattan yatırıma kadar planlarını Bozüyük fabrikasında düzenlediği toplantıyla açıkladı. DemirDöküm’ün Bozüyük fabrikasının Vaillant Group’un dünyadaki ikinci büyük üretim merkezi olduğunu vurgulayan DemirDöküm CEO’su Alper Avdel, markanın 63 yıldır tüketicilerine kombi, klima, panel radyatör, şofben, termosifon ve güneş enerjisi başta olmak üzere geniş bir ürün gamı sunduğunu anlattı. DemirDöküm’ün ihracatının önemli bir kısmını AB pazarlarına yönelik olduğunu, son 3 yılda en çok büyümeyi İspanya, İtalya ve Almanya’da gerçekleştirdiklerini kaydeden Alper Avdel, DemirDöküm’ün 47 ülkedeki çalışmalarıyla 66,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirtti. Alper Avdel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Birbirinden zor geçen 2 yılı geride bıraktık. Bütün olumsuz koşullara rağmen stratejilerimizde ve yatırım planımızda değişiklik yapmadık. Bu yaklaşımımız 2016 yılını yüzde 15 büyüme ile kapatmamızı sağladı. Yeni yıla daha büyük hedeflerle hızlı bir başlangıç yaptık. Bu yıl, geçen yılın ilk 4 ayına kıyasla yüzde 43 büyüme elde ettik. Üstün teknolojiye sahip yeni ürünlerimiz, yatırımlarımız, Türkiye’de ve dünya genelinde gerçekleştireceğimiz tanıtım çalışmaları ile 2017 yılını yüzde 20 büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz. Son 5 yılda AR-GE için toplam 67 milyon TL yatırım gerçekleştirdik. Dünyanın 47 ülkesine sadece ürün değil, teknoloji de ihraç eden DemirDöküm olarak bu yıl fabrika, AR-GE, marka ve dijital dönüşüm çalışmaları için toplam 40 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.”