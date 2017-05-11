Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

DATİ Yatırım Holding’in yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırımla Ataköy’de hayata geçirdiği İstanbul Turizm Merkezi’nde (İTM) yapılacak ikinci otel, Marriott International’ın lüks markalarından JW Marriott olacak. DATİ Yatırım Holding tarafından 200 milyon dolarlık yatırımla inşa edilecek JW Marriott İstanbul Hotel & Conference Center’da 449 oda bulunacak. Projeye ilişkin düzenlenen toplantıda konuşan DATİ Yatırım Holding A.Ş. Yürütme Kurulu Başkanı Gökhan Kıran; marina, otel, AVM ile kongre merkezi gibi çok maksatlı turizm yapılarını barındıran İTM’nin 500 bin metrekarelik bir alan üzerinde yükseldiğini ve 4 yıl sonra tamamlanacağını belirtti. JW Marriott’un 3 yılda biteceğini aktaran Kıran, otelin 500 kişiye istihdam sağlayacağını, şu anda 2.500 kişiye istihdam sağlayan İTM’de ise istihdamı 8.500 kişiye çıkarmayı planladıklarını söyledi.