Dün,dolar/TL'deki değer kaybının etkisiyle 140,2 liraya gerileyen gram altının fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,16 azalışla 140,6 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, bugüne değer kaybıyla başlamasının ardından yüzde 0,28 azalışla 140,2 lira seviyesinden işlem görüyor.
Kapalıçarşı'da çeyrek altın 231, Cumhuriyet altını 940 liradan alıcı buluyor.
Hafta başından bu yana değer kaybeden altının ons fiyatı ise, bugüne değer kazancıyla başlamasının ardından 1.221 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Uzmanlar, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde yaşanan toparlanmaların altın fiyatlarını baskılamaya devam ettiğini belirtti.
Altın fiyatlarındaki satış baskısının ABD Merkez Bankasının (Fed) haziran ayı toplantısına kadar devam edebileceği ve toplantı öncesinde altın fiyatlarında sert hareketlerin görülebileceği belirtiliyor.