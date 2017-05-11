Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Rusya ile karayolu taşımacılığının yeniden başlayacağını belirterek, iki ülke arasındaki geçiş belgelerinin 16 Mayıs'tan sonra kullanıma açılacağını söyledi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki gişe kaldırma çalışmasıyla ilgili de konuşan Arslan, "Köprülerde çift yönlü ücretlendirme olmayacak. 15 Temmuz'da devreye almayı hedefliyorduk ama 15 Haziran'da serbest geçiş başlayacak" dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk-Rus Kara Ulaştırması Karma Komisyon (KUKK) toplantısının 8 Mayıs'ta Ankara'da gerçekleştirildiğini ifade ederek, 2015'te yaşanan uçak kriziyle bozulan ilişkiler nedeniyle karayolu taşımacılığında yaşanan geçiş sorunlarının geride bırakıldığını kaydetti.

Türkiye-Rusya ilişkilerinin her alanda rayına oturduğunun altını çizen Arslan, başta sürücü vizeleri ve geçiş belgesi kotaları olmak üzere iki ülke arasındaki uluslararası karayolu taşımacılığı konularında görüşmeler yapıldığını anlattı.

Geçiş belgesi kotaları konusunda da mutabık kalındığını ifade eden Arslan, "Heyetler, profesyonel sürücüler için vize kolaylığı sağlanması hususunda iradelerini beyan etti. Ayrıca geçiş belgesi kotaları konusunda da önemli kararlar alındı. Geçiş belgesi kotaları iki ülke arasında 11-12 Aralık 2012'de İstanbul'da gerçekleştirilen KUKK toplantısında belirlendiği şekliyle muhafaza edilecek." diye konuştu.

"GEÇİŞ BELGELERİ 16 MAYIS'TAN SONRA KULLANIMA AÇILACAK"

Arslan, söz konusu geçiş belgelerinin 16 Mayıs'tan sonra kullanıma açılacağını, gerek Rusya'ya gerekse bu ülke üzerinden transit olarak başta Kazakistan olmak üzere Orta Asya ülkelerine yönelik taşımaların yeniden başlayacağını bildirdi.

Yaşanan geçiş sorunlarının geride bırakılacağını kaydeden Arslan, şöyle konuştu:

"İkili taşımalar için 8 bin, frigorifik (soğutma üniteli) taşıtlar için bin, üçüncü ülke taşımaları için bin 500 ve transit taşımalar için 6 bin olmak üzere 2012'de belirlenen kota sayıları yeniden kabul edildi. 2015'te yaşanan uçak kriziyle bozulan ilişkilerimiz nedeniyle karayolu taşımacılığında yaşanan geçiş sorunlarını geride bırakıyoruz."

"TRANSİT TAŞIMALARDA KOTA SINIRLAMASI BULUNMAYACAK"

Bakan Arslan, transit taşımalarda belirlenen 6 bin sayısının sadece ilk etapta teati edilecek geçiş belgesi olduğunun altını çizerek, yeni yapılan toplantıda transit taşımaların kotaya tabi tutulmayacağını bir kez daha teyit ettiklerini vurguladı.

Bu yılın ilk dört aylık döneminin geride kaldığını, kalan dönemde kullanılmak üzere ikili taşımalar için 5 bin 300, frigorifik taşıtlar için ise 670 geçiş belgesi teati edileceğini dile getiren Arslan, üçüncü ülke ve transit taşıma kotalarında bir eksilmenin söz konusu olmayacağını söyledi. Arslan, bu yıldan sonraki dönemlerde ise kotaların belirlendiği şekilde uygulanacağını sözlerine ekledi.

WEİKİPEDİA AÇIKLAMASI

Öte yandan NTV canlı yayınına da katılan Ulaştırma, Denizcilik ve Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Wikipedia kararı ile ilgili olarak " "Türkiye, terör örgütü destekçisi olarak gösterilemez. Yanlış bilgileri kaldırsınlar, yayınlara izin verelim" dedi.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ GİŞELERİ

15 Temmuz Şehit Köprüsü'ndeki gişelerin kaldırılımasıyal ilgili bilgi veren Arslan, "Çift yönlü ücretlendirme olmayacak. 15 Haziran'da sistemin çalışmasını amaçlıyoruz" dedi. Bakan Arslar, benzer çalışmanın Çamlıca gişelerinde de yapılacağın dile getirdi.

Bakan Arslan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

ÇAMLICA GİŞELERDE DE SERBEST GEÇİŞ ÇALIŞMASI YAPILACAK

15 Temmuz'dan sonra Çamlıca gişelerinde de serbest geçiş uygulaması için çalışma başlayacak. Yapılana çalışmaların trafiği yüzde 30 azaltması hedefleniyor.

UÇAKTA TABLET YASAĞI

Her türlü güvenlik tedbirini aldığımızı ispatlamıştık. Onların aldığı tedbirlerden daha fazlasını aldık. Toptancı mantıkla alınan karar sektörü etkiliyor. Seyahat konforuyla ilgili tedbirleri aldık" diye konuştu.

İZMİR KÖRFEZ GEÇİŞ PROJESİ

İzmir Körfez Geçişi Projesi raylı sistemi de içeriyor. İtiraz edenlerin tezlerine biz de cevabımı vereceğiz. Ekolojik dengenin bozulmayacağı ortaya konuldu.

RUSYA'DAN TARİFESİZ UÇUŞLAR

Charter seferlerde ciddi şekilde artış var. Haziran'da bu uçuşların aratacağını öngörüyoruz.

ADİL KULLANIM KOTASI

Adil kullanım kotasının kaldırılmasıyla ücretler artacak diye bir algı oluştu hayır öyle olmayacak