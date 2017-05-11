Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen teklifin ilgili 10. maddesi ile Emlak Bankası'nın marka değeri bilinirliği ve aktif varlıklarının yeterliliği dikkate alınarak, bu çerçevede tasfiye sürecinin sonlandırılması ve bankanın tekrar faaliyete geçmesi hedefleniyor.



"BANKA FAALİYETE GEÇECEK"

Maliye Bakanı Naci Ağbal komisyonda yaptığı açıklamada, "Bu yasal düzenlemenin sonunda BDDK nezdinde gerekli başvurular yapılacak ve banka faaliyete geçecek. Şu aşamada banka için bir özelleştirme ya da sektörel banka yapma planlarımız yok" dedi.



Ağbal önce bankanın yeni yönetiminin belirleneceğini ardından bu yönetimin hükümete bankanın geleceğine ilişkin bir plan getireceğini belirtti.







BANKANIN 256 MİLYON DOLAR ÖZSERMAYESİ BULUNUYOR

Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç de bankanın önemli bir marka değeri olduğuna dikkat çekerek "Bunu yok etmek doğru değil" dedi.



Görüşmeler sırasında verilen bilgilere göre bankanın şu an 256 milyon dolar karşılığı özsermayesi bulunuyor. Reuters