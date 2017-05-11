Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeşitli temaslar için beraberinde Özbekistan Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Uçkun Koşanov ve Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren ile Karabük'e gelen Kadirov, Vali Mehmet Aktaş'ı makamında ziyaret etti.

Büyükelçi Kadirov, burada yaptığı konuşmada, 12 yıldır Türkiye'nin ekmeğini yediğini ve Türkiye'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

"Türkiye benim ikinci vatanım gibi. Özbekistan'ın kapıları Türk kardeşlerimiz için her zaman açık olacaktır." diyen Kadirov, şöyle devam etti:

"Allah'a çok şükür yıllardır Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerimiz çok yüksek seviyelerde. Türkiye ile Özbekistan arasında hiçbir zaman problem ve sorun olmadı, gelecekte de olmaz. Türkiye bizler için kardeş ülke. 1991 yılında bağımsızlığımızı ilan ettiğimizde bize ilk elini uzatan Türkiye halkıydı. Ben çok iyi hatırlıyorum bir haftalık buğdayımız kalmıştı, Türkiye bir milyon ton buğday yardımı gönderdi. Özbekistan halkı hiçbir zaman bu iyilikleri unutmaz. Ben inanıyorum ki iş birliğimiz devam edecek. Bizler Türk iş adamlarını, Türk kardeşlerimizi Özbekistan'da bekliyoruz. Türk iş adamları tecrübeli ve dünya piyasasını bilen insanlar, bu anlamda Türkiye'nin desteği bizler için çok önemli. Türk dostlarımızı Özbekistan'a bekliyoruz."

"Özbekistanlı yatırımcılarımızı da ilimize davet ediyorum"

Vali Aktaş ise konuşmasında, 12 yıldır Türkiye'de görev yapan Büyükelçi Kadirov'un Karabük'e ilk kez geldiğini, kendisini misafir etmekten onur duyduklarını kaydetti.

Karabük'ün bir sanayi şehri olduğunu aktaran Aktaş, "Çok ciddi, çok büyük ölçekli sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan bir şehirdir. Bunun yanında Safranbolu gibi dünya değerini içinde barındıran çok önemli bir turizm merkezimizdir. Ayrıca önemli bir üniversite eğitim merkezimizdir. Karabükümüzle ilgili Sayın Büyükelçimizi elimizden geldiğince bilgilendireceğiz. Sayın Büyükelçimizin aracılığıyla Özbekistanlı yatırımcılarımızı da ilimize davet ediyorum, onlarla iş yapmaktan, ilimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağımızı ifade etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Büyükelçi Ulfat Kadirov, gün içerisinde sanayi kuruluşlarını, bazı iş yerlerini, belediye ile ticaret ve sanayi odalarını ziyaret ederek görüş alışverişinde bulunacak.