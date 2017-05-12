Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder ÇELİK İSTANBUL

Demir ticareti ile 1962’de iş hayatına başlayan ve zamanla; Haliç Kongre Merkezi İşletmeleri A.Ş, PİA Sahne Teknolojileri AŞ, Hicaz Havacılık Hizmetleri ve Turizm AŞ, Kuzey Şehircilik AŞ firmalarıyla yatırımlarına farklı sektörlerde devam eden Mehmet Naci Topsakal, Yeni Yapı markasıyla konut sektöründeki yatırımlarına hız verdi. 600 milyon lira yatırım değeri olan 3 konut projesine başlayan şirket, ayrıca NATO’nun Beykoz’daki füze üssüne de Hollywood benzeri bir film platosu inşa ediyor. Proje hakkında bilgi veren Yeni Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Naci Topsakal, 2011 yılında başladıkları projenin 270 dönüm arazi üzerinde hayata geçirildiğini ancak çok geciktiğini kaydetti. “Mevzuat hazretlerine takıldık” diyen Topsakal, şu ana kadar projeye sadece 10 milyon TL’lik yatırım yapabildiklerini anlattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iş birliğiyle geliştirdikleri projedeki sıkıntının Orman Bakanlığı’nın mevzuatından kaynaklandığını belirten Topsakal, problemin bölgenin turizm alanı ilan edilmesiyle aşılabileceğini söyledi. Film platosu alanının 270 dönümünü İBB’nin Orman Bakanlığı’ndan kiraladığını, buna 50 dönüm daha ilave yapılacağını ifade eden Topsakal, proje kapsamında, otel, dış çekim mekanları, su altı çekimleri için havuz birimlerinin olduğunu kaydetti.

600 MİLYONLUK 3 YATIRIM

Yeni yatırım planlarından da bahseden Naci Topsakal, “İstanbul’da bir daire çizdik. Bu daire içinde ulaşımın kolay olduğu lokasyonlar bulunuyor. Yatırımlarımızı bu alanlara yapacağız. Önümüzdeki dönemlerde Aydın Nazilli’de 100 milyon TL’lik, İstanbul Bağcılar’da ise 150 milyon TL’lik yeni yatırımımız olacak. Geçtiğimiz ay ön satışına başladığımız 350 milyon TL’lik Alibeyköy’deki Yeniköy Konakları ile birlikte toplam 600 milyon TL’lik yeni yatırıma imza atmış olacağız” diye konuştu.

ALİBEYKÖY’E 362 KONUT

Alibeyköy’deki Yeniköy Konakları’nın yüzde 22’sini Emlak Konut’un 240 ay vadeli satış kampanyası ile sattıklarını anlatan Mehmet Naci Topsakal, 362 konutun yer aldığı projenin Mart 2019’da teslim edileceğini, 2+1, 3+1, 4+1’lerin yer aldığı projede fiyatların ise 578 bin liradan başladığını söyledi.

AKM yanındaki arsayla büyüyecek

Mehmet Naci Topsakal, ihalesini 2012’de kazandıkları Taksim Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) gelinen son durumu değerlendirdi. AKM’nin ‘entel yobazlar’ ile ‘siyasetin’ kurbanı olduğunu savunan Topsakal “Biz orada daha büyük ve daha kapsamlı bir opera ve kültür merkezi binası yapacağız” diye konuştu.