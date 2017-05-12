Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

ETİ, Sarı Bisiklet Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Kadir Has Üniversitesi Bisiklet Kulübü ile birlikte “2. El Bisiklet Kampanyası” başlattı. Kampanya kapsamında Kadir Has Üniversitesi Cibali kampüsünde düzenlenen “Sarı Bisiklet Tamir Şenliği”nde üniversite öğrencileri ikinci el bisikletleri tamir etti. Kampanya ile 500 bisikleti hayata geçirmeyi planladıklarını belirten ETİ İcra Kurulu Başkanı Hakan Polatoğlu “Araştırmalara göre bisiklet bulunan evlerin yüzde 36’sında hiç kullanılmayan en az bir bisiklet bulunuyor. Bu da Türkiye’de yaklaşık 1,5 milyon bisikletin atıl durumda bulunması demek oluyor. Bu sonuçlardan hareketle başlattığımız 2. El Bisiklet kampanyası kapsamında Atıl Bisiklet Toplama aracımızla İstanbul’un çeşitli semtlerinden ve büyük konutlu sitelerden kullanılmayan bisikletleri topluyoruz. Yaz boyunca atıl durumdaki bisikletleri toplayıp tamir etmeye devam edeceğiz. Hedefimiz 500 bisikleti yenilemek, bu bisikletleri Anadolu’daki ihtiyaç sahibi çocuklarımızla buluşturmayı planlıyoruz” dedi. Öte yandan Sarı Bisiklet Projesi’nin gelenekselleşen “İlkokullarda Güvenli Sürüş Eğitimleri” kapsamında da yıl sonunda toplamda 17 bin 500 öğrenciye bisiklet sürüşü eğitimi verilmesi planlanıyor.