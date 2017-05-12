Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yaklaşık 1 yıldır üzerinde çalıştığı ‘Üretim Reform Paketi’ne son hâli verildi. Pakette, üreticiye avantaj sağlayacak önemli düzenlemeler yer alıyor. Öne çıkan reformlar, şöyle sıralandı:

¥ Önceden, sanayi bölgesi kurulmak istenen alanda mera varsa, Tarım Bakanlığına “ot bedeli” altında bir ödeme yapılıyordu. Yatırım için, bu rakamın ödenmesi gerekiyordu. Yeni düzenleme ile bu bedel kaldırıldı. Böylece 1.154 hektarlık beş OSB, 3 milyon 843 bin lira vermekten; 5.257 hektarlık iki Endüstri Bölgesi ise 10 milyon lira vermekten kurtulmuş oldu.

¥ Sanayi işletmelerine yapılan elektrik satışlarından TRT payı alınması uygulaması da son buldu. Sanayici, son olarak 1 yılda 344,2 milyon lira TRT payı ödemişti.

¥ Sanayi işletmelerinin, her yıl hafta tatili günlerinde çalışabilmek için, belediyelerden “hafta sonu çalışma ruhsatı” almaları zorunluydu. Sanayiciye ek mali yük getiren bu uygulama da kaldırılıyor. Böylece uygulama kapsamında sanayicinin her yıl ödediği 232 milyon 291 bin liralık para, alınmamış olacak.

¥ Endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler ve sanayi sitelerinde yer alan binaların emlak vergisinden muaf olması da yeni dönemde sağlanacak. Bu düzenlemenin yıllık mali etkisinin, OSB’ler için yıllık 360 milyon lira, sanayi siteleri içinse yıllık 127 milyon 828 bin lira olması bekleniyor.

¥ İş yeri eğitiminin yaygınlaştırılması için üniversitelerin fen bilimleri ve mühendislik fakültelerinde okuyan öğrencilerin, en az 1 yarıyılını iş yerinde geçirmeleri de zorunlu hâle geliyor. Bu uygulamanın, yıllık 239 milyon liralık maliyeti bulunuyor.

Çok tüketen makinelere GEÇİT YOK!

‘Üretim Reform Paketi’nde “enerji verimsiz” ürünlerle ilgili de bir madde bulunuyor. Bu tip ürünlerin denetlenmesi ve uygunsuzluk durumunda idari yaptırımlar uygulanması planlanıyor. Ürün toplatılması noktasında da adımlar atılabilecek. Geçtiğimiz yıl piyasa gözetim ve denetimi kapsamında, yaklaşık 12 milyon lira para cezası kesilmişti. Bu miktarın 2017 yılı için yaklaşık 48 milyon lira artması bekleniyor.