Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin en büyük cep telefonu operatörü ve internet sağlayıcısı Verizon'ın, 5G teknolojisi için kritik öneme sahip olan Straight Path adlı şirketi 3,1 milyar dolara satın almak için anlaşmaya vardığı duyuruldu.

Şirketlerden yapılan açıklamada, Verizon'ın Straight Path'in hissesi başına 184 dolar ödeyeceği ve toplam satın alma tutarının 3,1 milyar dolar olduğu bildirildi.

Anlaşmanın, federal regülatörlerin onayının ardından 9 ay içinde tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

Cep telefonu sinyalleri ve 5G teknolojisi üzerine araştırma faaliyetleri gösteren Straight Path'in, Verizon'ın en büyük rakibi AT&T tarafından 1,6 milyar dolara satın alınacağı yaklaşık bir ay önce gündeme gelmişti.

Ancak Verizon, rakibinin teklifini neredeyse ikiye katlayarak Straight Path'i satın almak için anlaşmaya varmayı başardı.

Uzmanlar, bu yılın ilk üç ayında 307 bin müşteri kaybeden Verizon'ın, ABD'de 5G teknolojisini kısa zamanda hayata geçirebilmesi durumunda müşteri sayısında rekor artış olabileceğine dikkati çekiyor. Şirketin bu yılın ilk çeyreğindeki geliri, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 7,3 azalmış ve net karı da yıldan yıla yüzde 20 düşmüştü.

Öte yandan Verizon'ın internet şirketi Yahoo'yu 4,48 milyar dolara satın almasıyla ilgili anlaşmanın gelecek aylarda tamamlanması bekleniyor.