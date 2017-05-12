Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ROKETSAN'ın son dönemde geliştirdiği güdümlü yerli füzeler bu yıl içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterindeki yerini alacak.

ROKETSAN Pazar Geliştirme ve Tanıtım Direktörü Hüdai Özdamar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1988'de başladıkları faaliyetler kapsamında ilk etapta güdümsüz topçu roketlerini TSK'ya teslim ettiklerini söyledi.

Özdamar'ın verdiği bilgilere göre şu anda ise güdümlü versiyonlar envantere teslim ediliyor ve güdümsüz bombaları güdümlü hale getiren TEBER güdüm kitleri de bu yıl içinde teslim edilecek.

SERİ ÜRETİM DEVAM EDİYOR

ROKETSAN'nın üretimini yaptığı bu sistemlerin özgün, Türk mühendislerinin tasarımı ve üretimiyle gerçekleştirildiğini vurgulayan Özdamar, "Bunlar büyük oranda Türk savunma sanayisinin komponentleri kullanılarak yapılan üretimler. İlk başlarda yapmış olduğumuz güdümsüz sistemlerin, teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık güdümlü versiyonlarının envantere teslimatlarını yapılmaya başladık. Özellikle 122 milimetrelik, 300 milimetrelik ve daha büyük çapta 600 milimetrelik sistemlerimizin şu anda TSK teslimatı gerçekleştirildi ve seri üretimi devam ediyor." dedi.

TEBER GÜDÜM KİTİ

Topçu roketlerinin yanında taktik füze sistemlerinin de hem TSK, hem de yurt dışı dost ve müttefik ülkelerin silahlı kuvvetleri tarafından operasyonel olarak kullanıldığını belirten Özdamar, son dönemde geliştirilen füzelere ilişkin şu bilgileri verdi:

"2,75 inç CİRİT lazer güdümlü füzemiz, insansız hava araçlarından atılan MAM-L akıllı füzemiz, helikopterlerden, kara araçlarından ve hava platformlarından atılan uzun menzilli antitank füzelerimiz, kara araçlarından, tripoddan atılan orta menzilli antitank füzelerimiz, savaş uçaklarından atılan 250 kilometre menzilli stand-off SOM füzesi, hava araçlarından, savaş uçaklarından bırakılacak güdümsüz bombaları güdümlü hale getiren TEBER güdüm kitlerimiz, bu yıl içerisinde tamamı TSK envanterinde olacak."

KAAN FÜZESİ

Fuarda ilk kez KAAN füzesinin mühimmat ve silah sistemini sergilediklerini ifade eden Özdamar, "Bir süredir envanterde olan bir sistemimiz. 200 kilometreden daha uzun menzillere çok hassas atım gerçekleştirebilen, harp başlığı etkinliği açısından hedef bölgesinde beklenen tesiri sağlayan bir füzemiz. Özgün milli komponentler kullanarak üretmiş olduğumuz, yazılımından üzerindeki tüm komponentlere kadar ROKETSAN tarafından üretilip teslim edilen bir sistem." diye konuştu.

TSK'nın roket ve füze ihtiyacını, milli imkanlarla ve ve Türk mühendislerinin tasarım ve üretimiyle karşılamak için faaliyetlerini sürdürdüklerini dile getiren Özdamar, bu amaçla kullandıkları komponentlerden ham maddelere kadar tamamen yerli ürünlere yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi. Özdamar, "Bunun önemi çok büyük. Acil bir durumda yabancı devletlerin uygulamış oldukları ambargolar karşısında ROKETSAN, TSK'nın ihtiyaç duyduğu roket ve füze sistemleri üretip envantere teslim edebilecek bir altyapıda." dedi.