Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katıldığı bir programda sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu fona dönüştürülmesi için hazırlanan düzenlemeye ilişkin, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Kıdem tazminatının önümüzdeki hafta Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda (EKK) bakanlar düzeyinde değerlendirileceğini bildirdi.

"KIDEM TAZMİNATI SÜRECİNİ 10 GÜN İÇİNDE NETLEŞTİRMİŞ OLURUZ"

Müezzinoğlu: "Muhtemelen önümüzdeki hafta hükümet düzeyinde Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nda teknik çalışmaları bakanlar düzeyinde değerlendireceğiz. Paydaşlarla hangi boyutta hangi parametreleri paylaşarak ortak bir yol haritası izleyeceğiz. Önümüzdeki hafta sonu netleştirmiş olacağız. Bir tarafta çalışan, bir tarafta işveren bütün bu anlamda da güçlü bir hakemlik görevi üstlenen hükümet. Kıdem tazminatı kimin hakkı ? Kıdem tazminatı çalışanın hakkı. Şu anda kıdem tazminatından bizim çalışanımız hangi oranda yararlanıyor? Yüzde 20. En azami yüzde 25 oranında. Yüzde 75-80'lik çalışanın alın terini 45 yıldır kaybettiği bir yapı var. İşçinin çalışanın emeğinin hakkı çalıştıranın yani işverenin kasasında birikiyor. Peki 10, 20 yıl sonra işveren bunu ödeyebiliyor mu? Davalar bu anlamda ciddi düzeyde. Yüzde 80 mağdur, hakkedenlerin de neredeyse yarısı mahkemelerde davalık. Çalışanın alın terini koruyan bir sistem olmalı. Çalışan bilmeli ben 2 yıl oldu filan yerde çalışıyorum, benim buradaki birikimim ne kadar oldu, kuruşu kuruşuna bilmeli. Bunları bileceği şeffaf bir yapı. Hükümet desteği nerede nasıl olacak, olacak mı? Çalışanın 1 yıl olunca ne kazanıyor, 10 yıl bekleyince ne kazanıyor bunun tablolarını işverenle çalışanla , sendikalarla kamuoyuyla paylaşacağımız süreci önümüzdeki 10 gün içinde netleştirmiş oluruz" diye konuştu.

"BİR AY ÇALIŞMIŞ ONUN ADINA BİR MİKTAR YATMIŞ OLACAK"

Eski sistemde kıdem hakkını elde edebilmek için en az 1 yıl çalışma gerekliği olmasına karşın yeni düzenlemede bu sürenin ÿkısaltılacağı işverenin takibinin ise hükümet tarafından yapılacağı ÿbelirtildi. Bakan Müezzinoğlu konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Yeni düzenlemede 6 ay çalıştıysa ilk andan itibaren 3 günse 3 günlük, 1 aylık sigorta primini biz nasıl alıyorsak onun adına veya yatırmadığında nasıl cezası varsa bir ay çalışmış onun adına bir miktar yatmış olacak. Sosyal Güvenlik primlerini veya vergileriyle ilgili maliye vergilerini nasıl takip ediyorsak primlerini ödemedikleri zaman nasıl cezası varsa iş veren yatırmış yatırmamış çalışan adına bunun sorumluluğunu hükümet üsteleniyor. Mevcut çalışanlar için tercih hakkını vermeyi düşünüyoruz, çalışan diyor ki ben memnunun ben burada kalmaya devam edeceğim. yeni girecekler otomatik olarak zorunlu olarak bu sisteme girecekler. Eski sistemde olan işverenle anlaşarak hakkını alarak veya fona devrederek sıfırdan başlayabilir. Yüzde 80'in kaybettiğinin masada reel olarak var olduğu bir yapıyı biz ne güzel, çokta şikayet yok, böyle mi sürdürelim? Yoksa yeni bir yapı kurarken eskiden var olduğunu zannettiğimiz yüzde 80'in de görmediği çok ideal dediğimiz koşullar değil de bunun yüzde 90'ı burada var ciddi bir güvence var.