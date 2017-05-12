Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Otomotiv devi Fiat Chrysler yüz binlerce kamyoneti geri çağırdı.



Geri çağırma kapsamında, "2013-16 Ram 1500", "2013 -16 Ram 2500" ve "2014-16 Ram 3500" model 1.25 milyon kamyoneti dünya genelinde toplanacak.



Şirket, bu araçların 216 bin 7'sinin Kanada'da, 21 bin 668'inin Meksika'da ve 21 bin 530'unun Kuzey Amerika dışında bulunduğunu ifade etti.



Şirket, bilgisayar modüllerindeki bir hata kodunun kamyonetlerdeki yan hava yastıklarını ve emniyet kemerini geçiçi olarak devre dışı bırakabileceğini belirterek, araçlarındaki yazılımın yeniden programlanacağını açıkladı.