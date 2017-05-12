Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halkla ilişkiler sektörüne girdiği 2010 yılından itibaren içerik üretiminden medya ve sosyal medya ilişkilerinin yönetimine, kriz iletişiminden ölçümleme ve raporlama sürecine kadar her aşamada tüm iş ortaklarına, “iyi iş” yapmak ilkesiyle fark oluşturan hizmet sunmayı sürdüren İz İletişim, büyümesini sürdürüyor. İz İletişim, son olarak müşterileri arasına Türkiye’nin dev grubu OYAK’ı (Ordu Yardımlaşma Kurumu) kattı.

1961 yılında kurulan, Türkiye’nin en büyük mesleki emeklilik fonu OYAK, 30 bin kişiye istihdam sağlayan dev bir grup olarak yarım asırdan fazla süredir ekonomiye sürekli ve artan oranda katma değer oluşturan. OYAK Grubu’nun bünyesinde maden ve metalürji sektöründe başta Erdemir ve İsdemir olmak üzere 8 şirket; çimento sektöründe ise başta OYAK Çimento, Adana Çimento, Mardin Çimento, Bolu Çimento, Ünye Çimento ve Aslan Çimento olmak üzere 10 şirket bulunuyor. OYAK Grubu’nda ayrıca enerji, kimya, otomotiv, lojistik, finans gibi sektörlerde yurt içi ve yurtdışı 88 şirket faaliyet gösteriyor.OYAK Grubu’nun otomotiv dışı tüm sektörlerinin iletişimini üstlenen İz İletişim, yeni müşterisine CEO / lider iletişimi, stratejik iletişim, medya ilişkileri, gündem yönetimi, ürün iletişimi ve kriz iletişimi alanlarında danışmanlık hizmeti verecek.

