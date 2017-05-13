Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

S&P tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın uzun dönem yabancı ve yerli para cinsinden kredi notunun "B-" seviyesinde korunduğu, görünümünün de "durağan" olduğu bildirildi.

Ukrayna'nın kredi notunun korunmasıyla ilgili ülkenin düzelen makro ekonomik görünümüyle finans ve enerji sektörlerinde atılan önemli adımlara dikkat çekildi.

Öte yandan ülkenin gelecekte ödemesi gereken borç yükünün fazla olduğuna işaret edilerek, siyasi reformların yavaş olmasının ve Ukrayna'nın doğusundaki bölgelerde büyümenin yavaşlamasının ülkenin kredi notu üzerinde olumsuz etki oluşturabileceği belirtildi.

Ukrayna ekonomisinin geçen sene yüzde 2,3 büyüme yakaladığı hatırlatılan açıklamada, ekonominin bu yıl yüzde 1,9 ve gelecek sene de yüzde 2,8 büyümesinin beklendiği ifade edildi.

- Mısır

S&P, Mısır'ın yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunun "B-" seviyesinde korunduğunu, görünümünün de "durağan" olduğunu duyurdu.

Mısır'la ilgili açıklamada, ülkenin yüksek kamu borcuna, mali açığının büyüklüğüne, düşük gelir seviyesine ve kurumsal kırılganlıklara dikkat çekildi.

Yapısal işsizlik ve yoksulluk oranlarının ülkede yüksek seviyede olduğu vurgulanırken, Uluslararası Para Fonu (IMF) programının Mısır'ın finansal ve döviz ihtiyaçlarına yardımcı olacağının tahmin edildiği bildirildi.

S&P, geçen sene yüzde 3,8 büyüyen Mısır ekonomisinin bu yıl yüzde 3,5 ve gelecek yıl da yüzde 3,8 büyüyeceğini öngörüyor.