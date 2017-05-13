Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Avrupa Yakası’nda 4,8 milyon aboneye hizmet veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), sıfır kesinti hedefine Başakşehir’e bağlı Şahintepe Mahallesi’nde ulaştı. BEDAŞ’ın Ar-Ge mühendislerinin geliştirdiği ‘kapalı ring’ sisteminin uygulandığı Şahintepe’de 5-6 aydır dağıtım sistemi kaynaklı hiç elektrik kesintisi yaşanmıyor. Kesinti halinde devreye giren sistem, göz kırpma süresinde sorunu çözüyor. BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, şirket olarak 2013 yılında yapılan özelleştirmeden bugüne toplam yatırım tutarının 950 milyon lira olduğunu ifade ederken, “2017’de 365 milyon liralık yatırım daha yapacağız. Yatırımların yüzde 80’ini yeni trafo, yer altı kablo tesisi ve aydınlatma gibi kalemler oluşturacak. 2013-2020 yılları arasında İstanbul Avrupa Yakası’na kaliteli ve kesintisiz enerji için 2,1 milyar lira harcamış olacağız” dedi.

Toplantıda Ar-Ge ve teknoloji yatırımlarının önemine değinen BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, herkesin hayal ettiği ‘kesintisiz enerji’nin de müjdesini verdi. BEDAŞ’ın Ar-Ge mühendisleri tarafından geliştirilen ve pilot uygulaması Kasım 2016’dan bu yana Başakşehir’e bağlı Şahintepe Mahallesi’nde sorunsuz devam eden kapalı ring sistemi sayesinde bölgede dağıtım sistemi kaynaklı elektrik kesintisi sorunu artık yaşanmıyor. Kapalı devre sistemi ile trafolara tek taraflı değil, çift taraflı besleme yapıldığını anlatan Yiğit, “En büyük hedefimiz yaptığımız yatırım ve bakımlar sırasında abonelerimizin etkilenmemesi, elektrik kesintilerinin olmaması. Bu amaçla Kapalı Ring Projesi adı altında oldukça önemli bir projeye imza attık. Şahintepe’de 6 trafonun 3 bin aboneyi beslediği noktada bu sistemi Kasım 2016’da devreye aldık ve burada yaşayan vatandaşlarımızın arıza ve kesintileri hiçbir şekilde hissetmediğini gördük. Çünkü bir arıza olduğunda sistem sorunu 90 milisaniye gibi bir sürede çözüyor ve bu da göz kırpması kadar kısa bir sürede gerçekleşiyor. Bu, akıllı şebekenin en önemli altyapısı olan projelerden biri” diye konuştu.

SIRADA GAZİOSMANPAŞA VAR

n Projede özel bir şirketle birlikte çalıştıklarını, aynı zamanda Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden de katkı aldıklarını söyleyen Murat Yiğit, şöyle devam etti: “Şahintepe’nin ardından Gaziosmanpaşa’da da 4 bin aboneye kesintisiz enerji sağlamak için sistemi devreye almayı planlıyoruz. Yine elektrik kesintisinin üretim kaybına yol açtığı organize sanayi bölgeleri için de gündeme gelebilir. Bu konuda da çalışmalarımız olacak.”