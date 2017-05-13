Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. Faruk Bingöl İstanbul

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, bankacılık sisteminin katı tutumunun yaptıkları görüşmeler ve iş birlikleriyle giderildiğini, son 1,5 aylık dönemde yaklaşık 140 milyar liralık Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli kredi kullandırıldığını söyledi. Türkiye Bankalar Birliği’nin 60’ıncı Genel Kurul Toplantısı’nda konuşan Nurettin Canikli; toplam 10,8 milyar lira olarak tahsis edilen faizsiz KOSGEB kredisinin de 6,3 milyar lirasının, 257 bin KOBİ tarafından kullanıldığını bildirdi. Bankaların gösterdiği bu intibakın sevindirici olduğunu belirten Canikli, “Eğer bu imkan, kısa süre içerisinde reel sektöre aktarılamamış olsaydı, bugün belki 10 binlerce firma zincirleme sıkıntıyla karşı karşıya kalacaktı. KGF destekli ve KOSGEB kaynaklı kredi desteği o kadar etkili kullanıldı ki, hiçbir firma piyasadan çekilmedi. Hepsi kurtarıldı. Bu gerçek anlamda bir başarı hikayesidir” diye konuştu.

DENGELİ REKABET

Zaman zaman gündeme gelen mevduat yarışı konusunda da önemli açıklamalarda bulunan Nurettin Canikli, “Yetersiz olan tasarrufların elde edilmesi yarışı, çoğu zaman aşırı rekabete kaçtı. Burada bir yanılgı söz konusu. O da şu; sınırlı olan tasarrufun elde edilme yarışı, kaynak miktarını kesinlikle artırmaz, sadece onun maliyetini yükseltir. Dolayısıyla esas itibarıyla beklentimiz, bankacılık sektöründe faiz oranlarını da artıracak şekilde, mevduatta böyle bir yarışın olmaması. Bu yarış nedeniyle mevduatta, aslında rasyonel olmayan 1 ya da 2 puanlık artışlar var, aynı oranda elbette kredi faizlerine de yansıyor bu... Reklamlarında yüzde 14’e kadar mevduat faizi öneren bankalar var. Buna 2,5-3 puan da maliyetler ve kâr marjını koyarsanız, kredi maliyeti yüzde 16-17’ye çıkıyor. Elbette rekabet var, ama bu dengeli şekilde sürmeli” ifadelerini kullandı.

BÜYÜME SÜRPRİZ YAPABİLİR

Başbakan Yardımcısı Canikli, “Öncü rakamlar açık şekilde gösteriyor ki, 2017’de yüzde 4’ün üzerinde büyüme rakamını yakalayacağız. Hatta burada olumlu anlamda sürprizler de yaşanabilir” dedi. Enflasyondaki düşme trendinin devam edeceğini ve yıl sonunda tek haneli rakamlara ineceğini vurgulayan Canikli “Merkez Bankasının net rezervlerinde azalış söz konusu değil. Brüt rezervlerde bir azalma var. Orada da sonuna geldik. Bundan sonrası, Merkez Bankasına brüt rezervleri artırma imkânı sunacak bir dönemdir” diye konuştu.