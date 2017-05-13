Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çetiner Çetin ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin ziyareti öncesinde ülkenin en büyük gazetelerinden Huanqiu Shibao için bir yazı kaleme aldı. Erdoğan, dün yayınlanan yazısında ziyaretin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: Türkiye’nin ‘Orta Koridor’ projesi, Türkiye’den başlayarak Gürcistan ve Azerbaycan’a, Hazar Denizi’ni aşarak Türkmenistan, Kazakistan, Afganistan ve Pakistan’a, en sonunda da Çin Halk Cumhuriyeti’ne ulaşıyor. Bu proje, Tarihî İpek Yolu’nu yeniden canlandırma planının en önemli bölümlerinden biri. Biz, Çin’in de kurulmasını teşvik ettiği ‘İpek Yolu Ekonomik Kuşağı’ önerisi ile, ülkemizin ‘Orta Koridor’ projesinin birbirini tamamladığını gördük. Bu projelerin, Çin ile iş birliğimizi güçlendirmesini umuyor ve bunun gelecek yüzyıllarda yapılacak ticarete yön vermesini istiyoruz. 14 Kasım 2015’te düzenlenen G-20 Antalya Zirvesi sürecinde; ‘İpek Yolu Ekonomik Kuşağı’ önerilerinin ilerletilmesi ve ‘Orta Koridor’ planıyla ilişkilendirilmesi için mutabakat zaptı imzaladık. İki ülke arasındaki ikili iş birliğinde böylece çok önemli bir adım atılmış oldu. Türkiye, Orta Koridor ile ilgili bir dizi önemli projeleri hayata geçirdi. Bunlardan biri olan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi, birkaç ay içinde hizmete girecek. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, temeli atılan Çanakkale 1915 Köprüsü, bütün bu kara ve demiryolları, lojistik üsler ve iletişim tesislerinin hepsi, ‘Orta Koridor’ projesinin somut yansımalarıdır. Türkiye ile Çin ekonomisi hızlı, verimli ve enerjik bir şekilde gelişmektedir. Biz, iki ülkenin bu muhteşem projelere birlikte katılarak ve ortak çaba göstererek, bütün alanlarda fayda sağlayacağına inanıyoruz. Biz iki ülke hükûmetleri, şimdilerde, nesillerimizin sonraki dönemlerde yeni bahçelerin temellerini atması için tohumlar ekiyoruz...